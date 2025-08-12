Railway का बड़ा तोहफा! अब दशहरा, दिवाली या छठ पर Train Ticket बुक करने पर मिल रही तगड़ी छूट, होगी बचत ही बचत

Railway festive offer Get 20% Discount Ticket Booking

त्योहारी सीजन में Diwali या Chhath तक काफी सारे लोग भारतीय रेलवे से यात्रा करते हैं। इस वजह से रेलवे स्टेशनों पर लाइनें लम्बी हो जाती हैं और टिकट बुकिंग करने में दिक्कत होती है। यात्रियों को असुविधा और तनाव से बचाने के लिए, भारतीय रेल मंत्रालय ने एक नई योजना शुरू की है: "Round Trip Package for Festival Rush"। यह योजना यात्रियों को रिटर्न टिकट पर 20% की छूट देती है, जब आप आने जाने दोनों की टिकट बुक करते हैं। जाने इस ऑफर की डिटेल्स: