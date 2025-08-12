Railway festive offer Big discount on return tickets from 14 August get 20 percent on train ticket booking check how Railway का बड़ा तोहफा! अब दशहरा, दिवाली या छठ पर Train Ticket बुक करने पर मिल रही तगड़ी छूट, होगी बचत ही बचत
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi NewsफोटोRailway का बड़ा तोहफा! अब दशहरा, दिवाली या छठ पर Train Ticket बुक करने पर मिल रही तगड़ी छूट, होगी बचत ही बचत

Railway का बड़ा तोहफा! अब दशहरा, दिवाली या छठ पर Train Ticket बुक करने पर मिल रही तगड़ी छूट, होगी बचत ही बचत

भारतीय रेलवे ने एक शानदार ऑफर की घोषणा की है जिसके जरिये आप त्योहार पर ट्रेन टिकट बुकिंग करते समय बड़े डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। यह योजना 14 अगस्त से शुरू हो रही है और Diwali से Chhath तक लागू होगी।

Himani GuptaTue, 12 Aug 2025 05:04 PM
1/7

Railway festive offer Get 20% Discount Ticket Booking

त्योहारी सीजन में Diwali या Chhath तक काफी सारे लोग भारतीय रेलवे से यात्रा करते हैं। इस वजह से रेलवे स्टेशनों पर लाइनें लम्बी हो जाती हैं और टिकट बुकिंग करने में दिक्कत होती है। यात्रियों को असुविधा और तनाव से बचाने के लिए, भारतीय रेल मंत्रालय ने एक नई योजना शुरू की है: "Round Trip Package for Festival Rush"। यह योजना यात्रियों को रिटर्न टिकट पर 20% की छूट देती है, जब आप आने जाने दोनों की टिकट बुक करते हैं। जाने इस ऑफर की डिटेल्स:

2/7

20% डिस्काउंट कब से कब तक है उपलब्ध

इस ऑफर के तहत बुकिंग 14 अगस्त 2025 से शुरू होगी। आगे का सफर 13 से 26 अक्टूबर 2025 के बीच होना चाहिए, जबकि वापसी का सफर 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच ही निर्धारित है। रिटर्न टिकट पर छूट केवल बेस फेयर पर मिलती है और यह योजना खास तौर पर त्योहारी यात्रियों के लिए बनाई गई है।

3/7

योजना का उद्देश्य और फायदा

यह विशेष योजना त्योहारी सीजन में यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य पीछे और आगे जाने वाले जमावाड़ के समय यात्रियों के लिए सीटें सुनिश्चित करना, खर्च को कम करना, और ट्रेन सेवाओं का दो-तरफा उपयोग बढ़ाना है। साथ ही, विशेष ट्रेनें भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल की जा सकेंगी।

4/7

ट्रेन टिकट बुक करने पर इतने की छूट

रिटर्न टिकट पर मात्र बेस फेयर पर 20% की छूट मिलेगी। टिकट दोनों लेग में एक ही श्रेणी, ट्रेन, यात्री विवरण और रूट पर होना अनिवार्य है।

5/7

इस ऑफर की शर्तें

टिकटों में कोई रिफंड, संशोधन या अन्य छूट (जैसे पास, वाउचर, रियायत) मान्य नहीं होगी। बुकिंग ऑनलाइन या काउंटर दोनों में से किसी एक ही माध्यम से करनी होगी, और वापसी की टिकट भी उसी माध्यम से होनी चाहिए। यह ऑफर फ्लेक्सी-फेयर ट्रेन मॉडल (जैसे Rajdhani, Shatabdi आदि) पर लागू नहीं है।

6/7

ट्रेन टिकट पर मिलने वाली छूट का असर क्या होगा

यह योजना यात्रियों को कम खर्च में त्योहारी यात्रा का मौका देती है। इससे स्टेशन पर भीड़ कम होगी और ब्लॉकबस्टर ट्रेन भार संतुलित होगा। यात्रियों को आगे और वापसी दोनों टिकट मिल जाने का भरोसा मिल जाएगा, जिससे आखिरी मिनट की चिंता खत्म होगी।

7/7

बुकिंग प्रोसेस

14 अगस्त से आरक्षण प्लेटफॉर्म (IRCTC या स्टेशन काउंटर) पर लॉगिन करें। "Connecting Journey" विकल्प के माध्यम से पहले आगे का टिकट चुनें। वापसी का टिकट उसी मोड और विवरण के साथ चुनें तभी योजना लागू होती है। पुष्टि और यात्रा की पुष्टि हो जाने पर, वापसी का 20% छूट अपने आप लागू हो जाएगी।

Railway Railway News Indian Railway Indian Railways Indian Railway News