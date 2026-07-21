डोरी से बंधे हाथ, चेहरे पर गुस्सा; तस्वीरों में देखिए PM आवास के बाहर राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन

कौन-कौन दिखा साथ

इस धरने में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, पवन खेड़ा और कई अन्य सांसद शामिल हुए। इसके अलावा लोकसभा सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, शशिकांत सेंथिल और कई अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया।