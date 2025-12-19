भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले हादी की हत्या के बाद सुलगा बांग्लादेश, 10 तस्वीरें

तबाह हुआ छायानट

छायानट के ऑफिस में भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़-फोड़ की है। इसके बाद यहां की बिखरी चीजों को संभालने की कोशिश में जुटी एक महिला कर्मचारी। छायानट की स्थापना बांग्लादेश में बंगाली साहित्य और संस्कृति का प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से हुई थी।