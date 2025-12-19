Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोभारत के खिलाफ जहर उगलने वाले हादी की हत्या के बाद सुलगा बांग्लादेश, 10 तस्वीरें

भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले हादी की हत्या के बाद सुलगा बांग्लादेश, 10 तस्वीरें

बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले हादी की हत्या के बाद हालात खराब हैं। बांग्ला समाचार पत्र ‘प्रोथोम आलो’ और ‘डेली स्टार’ अखबार के ऑफिसों पर हमले हुए। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर को भी नुकसान पहुंचाया गया है। देखें तस्वीरें…

Deepak MishraDec 19, 2025 03:35 pm IST
1/10

सेना संभाल रही मोर्चा

बांग्लादेश में हालात खराब होने के बाद जगह-जगह सेना की तैनाती की गई है। यह तस्वीर ढाका की है जहां पर सेना के जवान सुरक्षा संभाल रहे हैं।

2/10

अखबार के ऑफिस में आग

प्रदर्शनकारियों ने ढाका स्थित डेली स्टार अखबार की बिल्डिंग में आग लगा दी। इसके अलावा राजधानी की कई अन्य इमारतों को भी निशाना बनाया गया।

3/10

तबाह हुआ छायानट&nbsp;

छायानट के ऑफिस में भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़-फोड़ की है। इसके बाद यहां की बिखरी चीजों को संभालने की कोशिश में जुटी एक महिला कर्मचारी। छायानट की स्थापना बांग्लादेश में बंगाली साहित्य और संस्कृति का प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से हुई थी।

4/10

लोगों का जमावड़ा

शरीफ उस्मान हादी की मौत की खबर सुनने के बाद बड़ी संख्या में लोग ढाका में जुट गए। हादी को सिर में गोली मारी गई थी। गंभीर हालत में उसे सिंगापुर में ले जाकर इलाज कराया जा रहा था।

5/10

शेख मुजीबर रहमान के घर को नुकसान

प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के धानमंडी स्थित घर को भी नुकसान पहुंचाया।

6/10

टूटी हुई खिड़कियां

डेली स्टार अखबार में तोड़फोड़ के हालात बयां करती ऑफिस के दफ्तर की खिड़की। हादी की मौत से गुस्साए लोगों ने इसे भी नहीं बख्शा।

7/10

आग में खाक

गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने डेली स्टार के ढाका स्थित ऑफिस में आग लगा दी। आग में जलकर यहां रखे हुए अखबार आदि भी खाक हो गए।

8/10

आग लगाकर खुशी जताता प्रदर्शनकारी

बांग्लादेश के एक अन्य अखबार प्रोथोम आलो डेली के ऑफिस में भी आग लगाई गई। घटना को अंजाम देने के बाद खुशी जताता एक प्रदर्शनकारी।

9/10

मासूम का दर्द

प्रोथोम आलो डेली अखबार के ऑफिस में आग लगने की घटना के बाद वहां से किताबें इकट्ठा करती एक मासूम।

10/10

गुस्साए लोगों की नारेबाजी

उस्मान हादी की मौत पर विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोग जुटे। शुक्रवार की नमाज के बाद इन लोगों ने जमकर नारेबाजी की। साथ ही हादी की मौत की जांच की मांग उठाई।

Bangladesh Bangladesh Protest