भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले हादी की हत्या के बाद सुलगा बांग्लादेश, 10 तस्वीरें

बांग्लादेश में हालात खराब होने के बाद जगह-जगह सेना की तैनाती की गई है। यह तस्वीर ढाका की है जहां पर सेना के जवान सुरक्षा संभाल रहे हैं।
प्रदर्शनकारियों ने ढाका स्थित डेली स्टार अखबार की बिल्डिंग में आग लगा दी। इसके अलावा राजधानी की कई अन्य इमारतों को भी निशाना बनाया गया।
छायानट के ऑफिस में भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़-फोड़ की है। इसके बाद यहां की बिखरी चीजों को संभालने की कोशिश में जुटी एक महिला कर्मचारी। छायानट की स्थापना बांग्लादेश में बंगाली साहित्य और संस्कृति का प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से हुई थी।
शरीफ उस्मान हादी की मौत की खबर सुनने के बाद बड़ी संख्या में लोग ढाका में जुट गए। हादी को सिर में गोली मारी गई थी। गंभीर हालत में उसे सिंगापुर में ले जाकर इलाज कराया जा रहा था।
प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के धानमंडी स्थित घर को भी नुकसान पहुंचाया।
डेली स्टार अखबार में तोड़फोड़ के हालात बयां करती ऑफिस के दफ्तर की खिड़की। हादी की मौत से गुस्साए लोगों ने इसे भी नहीं बख्शा।
गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने डेली स्टार के ढाका स्थित ऑफिस में आग लगा दी। आग में जलकर यहां रखे हुए अखबार आदि भी खाक हो गए।
बांग्लादेश के एक अन्य अखबार प्रोथोम आलो डेली के ऑफिस में भी आग लगाई गई। घटना को अंजाम देने के बाद खुशी जताता एक प्रदर्शनकारी।
प्रोथोम आलो डेली अखबार के ऑफिस में आग लगने की घटना के बाद वहां से किताबें इकट्ठा करती एक मासूम।
उस्मान हादी की मौत पर विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोग जुटे। शुक्रवार की नमाज के बाद इन लोगों ने जमकर नारेबाजी की। साथ ही हादी की मौत की जांच की मांग उठाई।