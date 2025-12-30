बेहद खूबसूरत हैं प्रियंका गांधी की होने वाली बहू अवीवा बेग, 7 साल से रिलेशनशिप

जानकारी के मुताबिक सगाई समारोह में परिवार के ही लोगों ने हिस्ला लिया था। अवीवा की पढ़ाई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से हुई है। उन्होंने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से मास मीडिया और जर्नलिज्म में डिग्री हासिल की है।
इंस्टाग्राम बायो पर नजर डालें तो अवीवा बेग को फोटोग्राफी का शौक है। इसके अलावा उन्होंने खुद को प्रोड्यूसर भी बताया है। अवीवा राषट्रीय स्तर की फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी हैं।
बताया जाता है कि अवीवा का परिवार दिल्ली में रहता है। हालांकि ये लोग लाइमलाइट से दूर ही रहते हैं। दोनों परिवार के बीच पहले से करीबी रिश्ते थे।
दोनों की सगाई राजस्थान के रणथंभौर के होटल में हुई है। यहां गांधी परिवार तीन से चार दिन रुक सकता है।
अवीवा का फोटोग्राफी का काम कई प्रमुख प्लैटफॉर्म पर प्रदर्शिति काय जा चुका है। इसमें 'यू कैननॉट मिसदिस', इंडिया आर्ट फेयर के यंग कलेक्टर प्रोग्राम, द इल्यूजन वर्ल्ड और इंडिया डिजाइन आईडी में भी उनके काम को पहचान मिली है।
अवीवा Atelier 11 सह संस्थापक हैं। इसके अलावा उनकी एक प्रोडक्शन कंपनी है। अवीवा विजुअल स्टोरी टेलिंग और डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट पर भी काम करती हैं।
रेहान वाड्रा ने देहरादून से पढ़ाई की है। इसके अलावा हायर एजुकेशन लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज से की है। वह भी एक विजुअल आर्टिस्ट हैं। वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी उनका शाक है।