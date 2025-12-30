बेहद खूबसूरत हैं प्रियंका गांधी की होने वाली बहू अवीवा बेग, 7 साल से रिलेशनशिप

मशहूर है फोटोग्राफी

अवीवा का फोटोग्राफी का काम कई प्रमुख प्लैटफॉर्म पर प्रदर्शिति काय जा चुका है। इसमें 'यू कैननॉट मिसदिस', इंडिया आर्ट फेयर के यंग कलेक्टर प्रोग्राम, द इल्यूजन वर्ल्ड और इंडिया डिजाइन आईडी में भी उनके काम को पहचान मिली है।