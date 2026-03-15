Prime Video Top 10: रविवार की छुट्टी के दिन देश में सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये 10 फिल्में, नंबर 1 बनी ये एक्शन मूवी

आज प्राइम वीडियो पर ट्रेंड करने वाली फिल्मों की कहानी अपना असर दिखा रही है। आज रविवार की छुट्टी इन फिल्मों को देखने में बीत रही है। जानिए आज की इन टॉप 10 फिल्मों के बारे में।
अनिल कपूर की फिल्म सूबेदार एक रिटायर्ड फौजी की कहानी है जो बबली दीदी यानी मोना सिंह की गैंग से पंगा लेता है। अनिल कपूर के किरदार की बहादुरी की कहानी पसंद आ रही है। आम लोगों से जुड़ने वाली ये फिल्म आज नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।
वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट की फिल्म राहू केतु एक कॉमेडी ड्रामा है। इस फिल्म की कहानी दो किरदारों पर बेस्ड है। कॉमेडी और मजेदार सीन वाली ये फिल्म दिल खुश कर देने वाली है। ये फिल्म आज नंबर नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है।
प्राइम पर फिल्म आई है कपल फ्रेंडली जो पसंद की जा रही है। तेलुगू रोमांटिक फिल्म की कहानी शिवा नाम के एक इंटीरियर डिज़ाइनर पर बेस्ड है जो एक बाइक और टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम करता है। उसकी मुलाकात मित्रा से होती है और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये फिल्म आज नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है।
प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड से दूर हैं लेकिन लगातार इंग्लिश प्रोजेक्ट में नजर आ रही हैं। हाल में द ब्लफ आई है जो ऑडियंस को पसंद आ रही है। ये फिल्म आज नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है।
श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी फिल्म इक्कीस बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। लेकिन अगस्त्य नंदा और धर्मेंद्र स्टारर इस फिल्म को ऑनलाइन अच्छा रिएक्शन मिला है। ये फिल्म आज नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है।
लॉकडाउन नाम की एक तमिल फिल्म आई है। इस फिल्म में एमरजेंसी की स्थिति में लीड एक्ट्रेस के स्ट्रगल को दिखाया गया है। ये फिल्म आज नंबर 6 पर बनी हुई है।
गांधी टॉक्स तमिल फिल्म गांधी टॉक्स अपने अनोखे कांसेप्ट की वजह से पसंद की जा रही है। इस फिल्म में कोई भी डायलॉग नहीं है। बिना एक्टर की आवाज वाली फिल्म में विजय सेतुपति, अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ जादव जैसे एक्टर्स नजर आए हैं। ये फिल्म आज नंबर 7 पर ट्रेंड कर रही है।
अनुपम खेर के डायरेक्शन में बनी फिल्म तन्वी द ग्रेट ऑटिस्टिक से पीड़ित लड़की की कहानी है। डायरेक्टर ने एक्टिंग भी की है। ये फिल्म आज नंबर 8 पर ट्रेंड कर रही है।
कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। अनन्या पांडे फिल्म की लीड हीरोइन है और ये फिल्म प्राइम पर आज नंबर 9 पर ट्रेंड कर रही है।
हनी नाम की एक तेलुगू हॉरर फिल्म हनी पसंद की जा रही है। अनोखी कहानी, काला जादू और एक नन्हीं बच्ची की ये कहानी हिट मानी जा रही है। ये फिल्म आज नंबर 10 पर ट्रेंड कर रही है।