Prime Video Top 10: रविवार की छुट्टी के दिन देश में सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये 10 फिल्में, नंबर 1 बनी ये एक्शन मूवी

कपल फ्रेंडली

प्राइम पर फिल्म आई है कपल फ्रेंडली जो पसंद की जा रही है। तेलुगू रोमांटिक फिल्म की कहानी शिवा नाम के एक इंटीरियर डिज़ाइनर पर बेस्ड है जो एक बाइक और टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम करता है। उसकी मुलाकात मित्रा से होती है और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये फिल्म आज नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है।