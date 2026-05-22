Premanand Maharaj: सपने में मरे हुए संबंधी दिखें तो क्या करें? जानें क्या बोलें प्रेमानंद महाराज

डरने की नहीं है जरूरत

अगर कोई गुजरा हुआ रिश्तेदार सपने में दिखाई दे जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आने वाले समय में कुछ बुरा होने वाला है या फिर दिवंगत आत्मा कोई संकेत दे रही है। ऐसे सपनों को देखकर घबराने या ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।