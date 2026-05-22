Premanand Maharaj: सपने में मरे हुए संबंधी दिखें तो क्या करें? जानें क्या बोलें प्रेमानंद महाराज

प्रेमानंद महाराज एक प्रवचन के दौरान ये बता चुके हैं कि अगर किसी को सपने में अपने दिवंगत संबंधी दिखते हैं तो इसके पीछे कई संकेत छिपे होते हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं कि आखिर उन्होंने इस बारे में क्या-क्या कहा है?
प्रेमानंद महाराज के अनुसार हम जो भी सपने देखते हैं उनका मतलब कभी एक सा नहीं होता है। या फिर हर किसी सपने का कुछ संकेत नहीं होता है। कुछ सपने हमारे मन में चल रही बातों और पुरानी यादों की वजह से भी आते हैं।
प्रेमानंद महाराज के अनुसार जिन लोगों से हमारा गहरा जुड़ाव होता है वो लोग कई बार सपनों में नजर आ सकते हैं और इससे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
अगर कोई गुजरा हुआ रिश्तेदार सपने में दिखाई दे जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आने वाले समय में कुछ बुरा होने वाला है या फिर दिवंगत आत्मा कोई संकेत दे रही है। ऐसे सपनों को देखकर घबराने या ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।
प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि ऐसे सपने आने पर दान-पुण्य और दूसरों की मदद करने की आदत डालनी चाहिए। जरूरतमंद की सहायता जब भी की जाए तो उससे कृपा ही मिलती है। हालांकि उनका कहना है कि दान-पुण्य के काम में कभी भी अंहकार नहीं आना चाहिए।
प्रेमानंद महाराज के अनुसार दिवंगत लोगों का सपना आने के बाद अन्न और जल का दान जरूर करना चाहिए। वैसे आम तौर पर तमाम लोग पूर्वजों की याद में दान-पुण्य का काम करते हैं। बाकी दान-पुण्य की आदत विशेष दिनों पर तो होनी ही चाहिए।
प्रेमानंद महाराज का कहना है कि जब तक माता-पिता और घर के बड़े-बुजुर्ग हमारे साथ हैं उनकी सेवा में लगे रहना चाहिए और दिल से उनका सम्मान करना चाहिए। यही सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है।