लैपटॉप को टक्कर देते हैं ये धांसू टैबलेट, सबकी कीमत ₹35 हजार से कम; ये रहीं डील्स

पावरफुल टैबलेट आज के दिन दमदार लैपटॉप को टक्कर देते हैं और आप कम बजट में दमदार टैबलेट खरीद सकते हैं। हम आपके लिए बेस्ट टैबलेट डील्स की लिस्ट एकसाथ लेकर आए हैं, जिससे आपके लिए चुनाव आसान हो जाए।

Pranesh TiwariMon, 18 Aug 2025 11:00 PM
1/6

₹35 हजार से कम में बेस्ट टैबलेट डील्स

नया टैबलेट खरीदना है और पावरफुल फीचर्स के लिए अच्छा भुगतान करना चाहते हैं तो हम आपके लिए बेस्ट मिडरेंज डील्स लेकर आए हैं। हम आपको कुछ ऐसे टैबलेट डील्स की जानकारी दे रहे हैं, जो 35 हजार रुपये से कम कीमत पर खरीदे जा सकते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में ये सीधे बजट लैपटॉप्स को टक्कर देता है।

2/6

Samsung Galaxy Tab S9 FE

सैमसंग के इस टैबलेट को सेल के दौरान 30,389 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकता है। इसके बॉक्स में S-पेन मिलता है और यह WiFi कनेक्टिविटी ऑफर करता है। यह 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है।

3/6

Motorola Pad 60 Pro

मोटोरोला के इस टैबलेट में 12.7 इंच का 3K LTPS डिस्प्ले दिया गया है और MediaTek Dimensity 8300 प्रोसेसर मिलता है। इसमें Moto Pen Pro सपोर्ट मिलता है और इसकी कीमत छूट के बाद 31,890 रुपये रह गई है। यह 10200mAh बैटरी दी गई है।

4/6

Apple iPad 10th Generation

कैलिफोर्निया की टेक कंपनी ऐपल के 10th जेनरेशन iPad में A14 Bionic प्रोसेसर दिया गया है। 10.9 इंच के डिस्प्ले और 12MP फ्रंट कैमरा वाले इस टैबलेट की कीमत 34,900 रुपये रह गई है। इसमें दिनभर चलने वाली बैटरी मिलती है।

5/6

Samsung Galaxy Tab A9

सैमसंग के टैबलेट में 11 इंच का LCD डिस्प्ले दिया गया है, इसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मिल रहा है। इसमें WiFi कनेक्टिविटी का फायदा मिलता है और यह 23,083 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है।

6/6

Xiaomi Pad 7 Smartchoice

शाओमी के टैबलेट में 3.2K डिस्प्ले दिया गया है और Snapdragon 7+ Gen 3 प्रोसेसर के साथ अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। इसमें 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज मिलता है और HyperOS 2 दिया गया है। इसकी कीमत 31,999 रुपये रह गई है।

