Photos: पुतिन ने मोदी को लगाया गले, जिनपिंग भी गर्मजोशी से मिले; एससीओ सम्मेलन से मजबूत संदेश

पीएम मोदी समिट के सेशन में भारत का रुख साफ करेंगे कि SCO के तहत क्षेत्रीय सहयोग को कैसे बढ़ावा देना है। इसके बाद उनकी पुतिन के साथ अलग से बैठक होगी, फिर वो भारत के लिए रवाना हो जाएंगे।
चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट के दौरान की यह तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गले मिलते देखा जा सकता है।
इस तस्वीर में पीएम मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग SCO समिट के दौरान आपस में बातचीत करते दिख रहे हैं। यह पल चीन में आयोजित 25वें SCO शिखर सम्मेलन के दौरान का है।
पीएम मोदी चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन समिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलते दिख रहे हैं। दोनों नेता इस मुलाकात में आपसी बातचीत कर रहे हैं।
एससीओ सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी काफी गर्मजोशी से बातचीत करते नजर आए। इस तस्वीर को देखकर यह समझा जा सकता है।
पीएम मोदी ने SCO समिट के दौरान ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी बातचीत की। दोनों नेताओं ने पिछले साल अक्टूबर 2024 में कजान में BRICS समिट के दौरान हुई मुलाकात के बाद से भारत-चीन रिश्तों में आए सकारात्मक बदलाव की तारीफ की।
भारत और रूस के रिश्ते लंबे समय से मजबूत रहे हैं और हाल के वर्षों में ये और गहरे हुए हैं। 1 सितंबर को SCO समिट में प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की गर्मजोशी भरी मुलाकात इसकी मिसाल है।
भारत और रूस रक्षा, ऊर्जा व व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा और कुदनकुलम परमाणु संयंत्र में साझेदारी की।
पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने कहा कि भारत व चीन को एक-दूसरे का विकास साथी बनना चाहिए, न कि प्रतिद्वंद्वी। मतभेदों को विवाद में नहीं बदलना चाहिए।
एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 के स्वागत भोज से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ नजर आए।