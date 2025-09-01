Photos: पुतिन ने मोदी को लगाया गले, जिनपिंग भी गर्मजोशी से मिले; एससीओ सम्मेलन से मजबूत संदेश

रिश्तों में सकारात्मक बदलाव

पीएम मोदी ने SCO समिट के दौरान ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी बातचीत की। दोनों नेताओं ने पिछले साल अक्टूबर 2024 में कजान में BRICS समिट के दौरान हुई मुलाकात के बाद से भारत-चीन रिश्तों में आए सकारात्मक बदलाव की तारीफ की।