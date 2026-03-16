फोटोज में देखें हार्दिक पांड्या की नई लग्जरी कार, 2.9 सेकेंड में 100kmph की रफ्तार; अब इंटरनेट पर मचा रही धमाल

शानदार डिजाइन, लग्जरी इंटीरियर और दमदार परफॉर्मेंस

फेरारी की इस नई फ्लैगशिप कार में 6.5-लीटर V12 इंजन मिलता है, जो करीब 819 bhp पावर जनरेट करता है। यह सुपरकार 2.9 सेकंड में 0-100 km/h की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 340 km/h से ज्यादा है। शानदार डिजाइन, लग्जरी इंटीरियर और दमदार परफॉर्मेंस के कारण यह फेरारी (Ferrari) की सबसे खास ग्रैंड टूरर कारों में से एक मानी जा रही है।