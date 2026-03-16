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फोटोज में देखें हार्दिक पांड्या की नई लग्जरी कार, 2.9 सेकेंड में 100kmph की रफ्तार; अब इंटरनेट पर मचा रही धमाल

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की नई लग्जरी कार फेरारी 12सिलेंड्री (Ferrari 12Cilindri) इंटरनेट पर धमाल मचा रही है। ये कार अपनी डिजाइन और गजब के एडवांस फीचर्स को लेकर चर्चा में आई है। आइए फोटो गैलरी में इस कार की खासियत जानते हैं।

Sarveshwar PathakMar 16, 2026 12:43 pm IST
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हार्दिक पांड्या की सुपरकार एंट्री

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या हाल ही में मुंबई की सड़कों पर नई फेरारी 12सिलेंड्री (Ferrari 12Cilindri) चलाते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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₹12 करोड़ की लग्जरी सुपरकार

भारत में इस कार की शुरुआती कीमत करीब ₹8.5 करोड़ है, लेकिन जिस कार में पंड्या नजर आए उसकी कीमत लगभग ₹12 करोड़ बताई जा रही है।

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दमदार 6.5-लीटर V12 इंजन

Ferrari 12Cilindri में 6.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड V12 इंजन मिलता है, जो करीब 819 bhp पावर और 678 Nm टॉर्क जनरेट करता है।

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सिर्फ 2.9 सेकंड में 0-100 km/h की स्पीड

यह सुपरकार महज 2.9 सेकंड में 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 340 km/h से ज्यादा है।

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फेरारी की सबसे तेज फ्रंट-इंजन कारों में से एक

शानदार परफॉर्मेंस के कारण यह फेरारी (Ferrari) कार की सबसे तेज फ्रंट-इंजन ग्रैंड टूरर कारों में गिनी जाती है।

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क्लासिक फेरारी डेटोना से प्रेरित डिजाइन&nbsp;

इसका डिजाइन मशहूर Ferrari 365 GTB/4 Daytona से प्रेरित है, जिसमें लंबा बोनट, स्लिम LED लाइट्स और अट्रैक्टिव रियर डिजाइन दिया गया है।

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फ्यूचरिस्टिक डिजिटल केबिन

कार के अंदर 15.6-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 10.25-इंच टचस्क्रीन और 8.8-इंच पैसेंजर स्क्रीन मिलती है, जो इसे बेहद हाई-टेक बनाती है।

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शानदार डिजाइन, लग्जरी इंटीरियर और दमदार परफॉर्मेंस&nbsp;

फेरारी की इस नई फ्लैगशिप कार में 6.5-लीटर V12 इंजन मिलता है, जो करीब 819 bhp पावर जनरेट करता है। यह सुपरकार 2.9 सेकंड में 0-100 km/h की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 340 km/h से ज्यादा है। शानदार डिजाइन, लग्जरी इंटीरियर और दमदार परफॉर्मेंस के कारण यह फेरारी (Ferrari) की सबसे खास ग्रैंड टूरर कारों में से एक मानी जा रही है।

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