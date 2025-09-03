photo gallery maruti victoris 10 amazing images एंट्री के साथ ही मारुति विक्टोरिस ने जीता लोगों का दिल, देखें 10 शानदार इमेज
मारुति सुजुकी ने नई मिडसाइज SUV विक्टोरिस लॉन्च की है। इसमें हाइब्रिड और CNG पावरट्रेन के साथ पैनोरमिक सनरूफ, ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी में इसने Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग पाई है।

Ashutosh KumarWed, 3 Sep 2025 10:59 PM
1/10

मारुति सुजुकी विक्टोरिस इमेज

2/10

यह SUV कुल 6 ट्रिम्स – LXI, VXI, ZXI, ZXI(O), ZXI+ और ZXI+(O) में उपलब्ध है।

3/10

विक्टोरिस का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और होंडा एलिवेट जैसी SUVs से होगा।

4/10

इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है।

5/10

फीचर्स में वेंटिलेटेड सीटें, पैनोरमिक सनरूफ और वायरलेस चार्जर शामिल हैं।&nbsp;

6/10

SUV में 8-स्पीकर डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है।

7/10

सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, हिल होल्ड कंट्रोल और ISOFIX दिया गया है।

8/10

मारुति मॉडल में पहली बार इसमें लेवल-2 ADAS फीचर जोड़ा गया है।

9/10

विक्टोरिस ने Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है।

10/10

पावरट्रेन ऑप्शन में माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और CNG इंजन शामिल हैं।

