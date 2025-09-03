एंट्री के साथ ही मारुति विक्टोरिस ने जीता लोगों का दिल, देखें 10 शानदार इमेज

मारुति सुजुकी विक्टोरिस इमेज
यह SUV कुल 6 ट्रिम्स – LXI, VXI, ZXI, ZXI(O), ZXI+ और ZXI+(O) में उपलब्ध है।
विक्टोरिस का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और होंडा एलिवेट जैसी SUVs से होगा।
इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है।
फीचर्स में वेंटिलेटेड सीटें, पैनोरमिक सनरूफ और वायरलेस चार्जर शामिल हैं।
SUV में 8-स्पीकर डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है।
सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, हिल होल्ड कंट्रोल और ISOFIX दिया गया है।
मारुति मॉडल में पहली बार इसमें लेवल-2 ADAS फीचर जोड़ा गया है।
विक्टोरिस ने Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है।
पावरट्रेन ऑप्शन में माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और CNG इंजन शामिल हैं।