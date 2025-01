फोटोज में महिंद्रा की 5 भौकाली इलेक्ट्रिक SUVs, जो 2025 ऑटो एक्सपो में काटेंगी गदर; देखने को लगेगी भीड़

महिंद्रा XEV 9e

महिंद्रा XEV 9e XUV700 का इलेक्ट्रिक वर्जन है और इसे तीन वैरिएंट्स - Pack ONE, TWO, और THREE में पेश किया जाएगा। बड़ी बैटरी पैक के साथ महिंद्रा XEV 9e 656 किमी. की रेंज और 175 kW फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलेगा।