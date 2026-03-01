देखें- रमजान पर ईरान में मातम की तस्वीरें, कैसे त्योहार छोड़ सड़कों पर उतरे लोग

खोमैनी के अंतिम संस्कार में हो गई थी धक्का-मुक्की

वर्ष 1989 में खोमैनी की मृत्यु पर उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोग शामिल हुए थे। शोक मनाने वालों ने उनके पार्थिव शरीर को ताबूत से बाहर निकाल लिया था और पवित्र स्मृति चिह्नों को पाने के लिए धक्का-मुक्की की नौबत आ गयी थी। लेकिन खामेनेई के लंबे शासन के बावजूद संभव है कि ईरानियों में उनके प्रति वैसा ही सम्मान देखने को न मिले।