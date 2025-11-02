कंगाल कर रहे हैं ये 8 शेयर, महीनेभर में आधी हो गई कीमत, ₹5 से भी कम हो गया दाम

महीनेभर में आधी हो गई कीमत

पिछले महीने कई पेनी स्टॉक्स को भारी नुकसान हुआ है, उनके शेयर 55% तक की गिरावट आई है। इन पिछड़े स्टॉक्स की पहचान एक फोकस्ड स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से की गई, जिसमें 1,000 करोड़ रुपये से कम मार्केट कैप 20 रुपये से कम शेयर प्राइस और न्यूनतम 5 लाख शेयरों की हालिया ट्रेडिंग मात्रा वाली कंपनियों पर विचार किया गया। आज हम आपको ऐसे ही 8 पेनी स्टॉक्स के बारे में बता रहे हैं जिनमें महीने भर में भारी गिरावट देखी गई।