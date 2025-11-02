Hindustan Hindi News
कंगाल कर रहे हैं ये 8 शेयर, महीनेभर में आधी हो गई कीमत, ₹5 से भी कम हो गया दाम

पिछले महीने कई पेनी स्टॉक्स को भारी नुकसान हुआ है, उनके शेयर 55% तक की गिरावट आई है। आज हम आपको ऐसे ही 8 पेनी स्टॉक्स के बारे में बता रहे हैं जिनमें महीने भर में भारी गिरावट देखी गई है। 

Varsha PathakSun, 2 Nov 2025 08:13 PM
1/9

महीनेभर में आधी हो गई कीमत

पिछले महीने कई पेनी स्टॉक्स को भारी नुकसान हुआ है, उनके शेयर 55% तक की गिरावट आई है। इन पिछड़े स्टॉक्स की पहचान एक फोकस्ड स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से की गई, जिसमें 1,000 करोड़ रुपये से कम मार्केट कैप 20 रुपये से कम शेयर प्राइस और न्यूनतम 5 लाख शेयरों की हालिया ट्रेडिंग मात्रा वाली कंपनियों पर विचार किया गया। आज हम आपको ऐसे ही 8 पेनी स्टॉक्स के बारे में बता रहे हैं जिनमें महीने भर में भारी गिरावट देखी गई।

2/9

1. स्टारलाइनप्स एंटरप्राइजेज

पिछले एक महीने में स्टारलाइनप्स एंटरप्राइजेज के शेयर 56% तक टूट गए। इसका पिछला बंद भाव ₹2.19 है।

3/9

2. मुराए ऑर्गनाइजर

पिछले एक महीने में मुराए ऑर्गनाइजर के शेयर 53% तक टूट गए। इसका पिछला बंद भाव ₹0.27 है।

4/9

3. अलस्टोन टेक्सटाइल्स (इंडिया)

पिछले एक महीने में अलस्टोन टेक्सटाइल्स (इंडिया) के शेयर 47% तक टूट गए। इसका पिछला बंद भाव ₹0.37 है।

5/9

4. मेहाई टेक्नोलॉजी लिमिटेड

पिछले एक महीने में मेहाई टेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयर 47% तक टूट गए। इसका पिछला बंद भाव ₹4.83 है।

6/9

5. स्प्राइट एग्रो

पिछले एक महीने में स्प्राइट एग्रो के शेयर 30% तक टूट गए। इसका पिछला बंद भाव ₹0.76 है।

7/9

6. रेट्रो ग्रीन रिवोल्यूशन

पिछले एक महीने में रेट्रो ग्रीन रिवोल्यूशन के शेयर 28% तक टूट गए। इसका पिछला बंद भाव ₹2.63 है।

8/9

7. एवांस टेक्नोलॉजीज

पिछले एक महीने में एवांस टेक्नोलॉजीज के शेयर 28% तक टूट गए। इसका पिछला बंद भाव ₹2.05 है।

9/9

8. वैंटेज नॉलेज अकादमी

पिछले एक महीने में वैंटेज नॉलेज अकादमी के शेयर 27% तक टूट गए। इसका पिछला बंद भाव ₹2.12 है।

