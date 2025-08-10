कंगाल कर रहे ये 8 शेयर, लगातार टूट रहा भाव, ₹2 से भी कम हो गया दाम

लगातार टूट रहा भाव

वित्त वर्ष 26 में अब तक 11 पेनी स्टॉक 70% तक गिर चुके हैं। आज हम आपके लिए 8 ऐसे शेयर लेकर आए हैं जो कि लगातार अपने निवेशकों का नुकसान करा रहा है। इन शेयरों की कीमत 20 रुपये से भी कम है और इनका मार्केट कैप 1,000 करोड़ रुपये से कम है। इनकी न्यूनतम 5 लाख शेयरों का हालिया ट्रेडिंग वॉल्यूम है। आइए हम आपको कम कीमत, हाई वॉल्यूम वाले स्मॉल-कैप शेयरों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने इस वित्त वर्ष में काफी खराब रिटर्न दिया...