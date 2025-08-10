Penny Stock huge crash up to 70 percent in fy26 price below 2 rupees कंगाल कर रहे ये 8 शेयर, लगातार टूट रहा भाव, ₹2 से भी कम हो गया दाम
कंगाल कर रहे ये 8 शेयर, लगातार टूट रहा भाव, ₹2 से भी कम हो गया दाम

वित्त वर्ष 26 में अब तक कई पेनी स्टॉक 70% तक गिर चुके हैं। इन खराब शेयरों की कीमत 2 रुपये से कम है और इनका मार्केट कैप 1,000 करोड़ रुपये से कम है।

Varsha PathakSun, 10 Aug 2025 07:57 PM
1/9

लगातार टूट रहा भाव

वित्त वर्ष 26 में अब तक 11 पेनी स्टॉक 70% तक गिर चुके हैं। आज हम आपके लिए 8 ऐसे शेयर लेकर आए हैं जो कि लगातार अपने निवेशकों का नुकसान करा रहा है। इन शेयरों की कीमत 20 रुपये से भी कम है और इनका मार्केट कैप 1,000 करोड़ रुपये से कम है। इनकी न्यूनतम 5 लाख शेयरों का हालिया ट्रेडिंग वॉल्यूम है। आइए हम आपको कम कीमत, हाई वॉल्यूम वाले स्मॉल-कैप शेयरों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने इस वित्त वर्ष में काफी खराब रिटर्न दिया...

2/9

हर्षिल एग्रोटेक

हर्षिल एग्रोटेक के शेयर वित्त वर्ष 26 में अब तक का 76% टूट चुका है। इसका पिछला बंद भाव ₹1.29 रुपये है।

3/9

सनशाइन कैपिटल

सनशाइन कैपिटल के शेयर वित्त वर्ष 26 में अब तक का 59% टूट चुका है। इसका पिछला बंद भाव 0.24 है।

4/9

स्प्राइट एग्रो

स्प्राइट एग्रो के शेयर वित्त वर्ष 26 में अब तक का 56%टूट चुका है। इसका पिछला बंद भाव 1.78 रुपये है।

5/9

शांगर डेकोर

शांगर डेकोर के शेयर वित्त वर्ष 26 में अब तक का 53% टूट चुका है। इसका पिछला बंद भाव 0.52 रुपये है।

6/9

प्रधान

प्रधान के शेयर वित्त वर्ष 26 में अब तक का 44%टूट चुका है। इसका पिछला बंद भाव 0.30 रुपये है।

7/9

जीवी फिल्म्स

जीवी फिल्म्स के शेयर वित्त वर्ष 26 में अब तक का 35%टूट चुका है। इसका पिछला बंद भाव ₹0.35 है।

8/9

एनबीई ट्रेड और फाइनेंस

एनबीई ट्रेड और फाइनेंस के शेयर वित्त वर्ष 26 में अब तक का 35% टूट चुका है। इसका पिछला बंद भाव ₹0.47 है।

9/9

थिंकिंक पिक्चरज

थिंकिंक पिक्चरज के शेयर वित्त वर्ष 26 में अब तक का 33% टूट चुका है। इसका पिछला बंद भाव 0.26 रुपये है।

