बेहद रिस्की हैं ये 9 शेयर! 4 दिन में ही निवेशकों को तगड़ा नुकसान, कीमत ₹20 से कम

निवेशकों को तगड़ा नुकसान

पिछले हफ्ते छोटे और सस्ते शेयरों (पेनी स्टॉक्स) में जबरदस्त दबाव देखा गया, जिससे कई निवेशकों को नुकसान झेलना पड़ा। इस दौरान 9 पेनी स्टॉक्स में जोरदार गिरावट देखी गई। इन शेयरों में गिरावट 25% तक रही। बता दें कि आज हम आपको जिन शेयरों के बारे में बता रहे हैं उन कंपनी का मार्केट कैप ₹1,000 करोड़ से कम है, शेयर प्राइस ₹20 से नीचे है और हाल ही में कम से कम 5 लाख शेयरों का ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा है। पिछले हफ्ते 4 कारोबारी दिन थे। गुरुवार को गणपति पूजा के अवसर पर मार्केट बंद था। आइए जानते हैं डिटेल में...