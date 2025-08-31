Penny stock huge crash only 4 days up to 25 percent price below 20 rupees बेहद रिस्की हैं ये 9 शेयर! 4 दिन में ही निवेशकों को तगड़ा नुकसान, कीमत ₹20 से कम
बेहद रिस्की हैं ये 9 शेयर! 4 दिन में ही निवेशकों को तगड़ा नुकसान, कीमत ₹20 से कम

पिछले हफ्ते छोटे और सस्ते शेयरों में जबरदस्त दबाव देखा गया, जिससे कई निवेशकों को नुकसान झेलना पड़ा। इस दौरान 9 पेनी स्टॉक्स में जोरदार गिरावट देखी गई। इन शेयरों में गिरावट 25% तक रही।

Sun, 31 Aug 2025
निवेशकों को तगड़ा नुकसान

पिछले हफ्ते छोटे और सस्ते शेयरों (पेनी स्टॉक्स) में जबरदस्त दबाव देखा गया, जिससे कई निवेशकों को नुकसान झेलना पड़ा। इस दौरान 9 पेनी स्टॉक्स में जोरदार गिरावट देखी गई। इन शेयरों में गिरावट 25% तक रही। बता दें कि आज हम आपको जिन शेयरों के बारे में बता रहे हैं उन कंपनी का मार्केट कैप ₹1,000 करोड़ से कम है, शेयर प्राइस ₹20 से नीचे है और हाल ही में कम से कम 5 लाख शेयरों का ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा है। पिछले हफ्ते 4 कारोबारी दिन थे। गुरुवार को गणपति पूजा के अवसर पर मार्केट बंद था। आइए जानते हैं डिटेल में...

1. कर्णावती फाइनेंस

पिछले हफ्ते 4 कारोबारी दिन में यह शेयर 24% तक टूट गया। इसका शेयर प्राइस ₹1.40 है।

2. वेलक्योर ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स

पिछले हफ्ते 4 कारोबारी दिन में यह शेयर 24% तक टूट गया। पिछला बंद भाव ₹9.73 है।

3. रिलायंस कम्युनिकेशंस

चार दिन में यह शेयर 18% तक टूटा। इसका पिछला बंद भाव ₹1.52 है।

4. क्वासर इंडिया

चार दिन में यह शेयर 17% तक टूटा। पिछला बंद भाव ₹0.40 है।

5. विंट्रोन इंफॉर्मेटिक्स

चार दिन में यह शेयर 15% तक टूटा। इसका पिछला बंद भाव ₹10.59 है।

6. प्रधीन

चार दिन में यह शेयर 14% तक टूट गया। इसका पिछला बंद भाव ₹0.36 है।

7. लीडिंग लीजिंग फाइनेंस और निवेश कंपनी

चार दिन में यह शेयर 13% तक टूट गया। इसका पिछला बंद भाव ₹5.41 है।

8. जूलियन एग्रो इंफ्राटेक

कंपनी के शेयर 4 दिन में 12% की गिरावट दर्ज की गई। इसका पिछला बंद भाव ₹8.82 है।

9. क्रेसांडा रेलवे सॉल्यूशंस

कंपनी के शेयर 10% तक गिर गए। इसका पिछला बंद भाव ₹3.55 है।

