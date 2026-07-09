Gemstone: गुस्सा कम करता है मोती लेकिन बढ़ा सकता है इन 5 लोगों की मुश्किलें

मोती पहनने से पहले रखें ध्यान

अगर आप किसी को देखकर ऐसे ही मोती पहनने का मूड बना रहे हैं तो ऐसा ना करें। मोती देखने में सौम्य है लेकिन इसे गलत तरीके से धारण करना महंगा पड़ सकता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।