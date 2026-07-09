Gemstone: गुस्सा कम करता है मोती लेकिन बढ़ा सकता है इन 5 लोगों की मुश्किलें

रत्नशास्त्र की दुनिया में मोती मन को शांत करने वाला रत्न माना जाता है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये हर राशि के लिए शुभ नहीं होता है। जानिए वो कौन सी 5 राशियां है जिनके लिए मोती सूटेबल नहीं होता है?
रत्न और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृषभ राशि वालों के लिए मोती शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इसे धारण करने से इन लोगों को तनाव हो सकता है। वहीं रिश्तों पर भी इसका बुरा असर देखने को मिल सकता है।
शास्त्र के अनुसार मिथुन राशि वालों को मोती नहीं पहनना चाहिए। इसे धारण करने से इस राशि के लोगों के साथ पैसों से संबंधित दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। वहीं बार-बार हर चीज को लेकर भ्रम भी हो सकता है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कन्या राशि वालों को भी मोती बहुत ही सोच-समझकर ही पहनना चाहिए। मान्यता है कि इसे पहनने से कन्या राशि की जिंदगी में बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। वहीं हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें भी शुरू होने के चांस बढ़ जाते हैं।
मकर राशि वालों के लिए भी मोती सही नहीं माना जाता है। रत्न शास्त्र के अनुसार मोती मकर राशि वालों की शादीशुदा जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। वहीं नौकरी चाकरी में भी दिक्कतें शुरू होने के चांस बढ़ जाते हैं।
कुंभ राशि के जातकों को भी मोती पहनने से जानकार ज्योतिषी की सलाह जरूर लेनी चाहिए। मान्यता है कि गलत तरीके से पहना गया मोती कर्जे की स्थिति भी ला सकता है। ऐसे में कुंभ राशि वालों को भी सोच-समझकर ही इसे पहनने का फैसला लेना चाहिए।
अगर आप किसी को देखकर ऐसे ही मोती पहनने का मूड बना रहे हैं तो ऐसा ना करें। मोती देखने में सौम्य है लेकिन इसे गलत तरीके से धारण करना महंगा पड़ सकता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।