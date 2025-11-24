Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi NewsफोटोOTT Releases: नवंबर के आखिरी हफ्ते में होने वाला है धमाका, OTT पर इस दिन देखी जा सकती हैं ये बेस्ट फिल्में

OTT Releases: नवंबर के आखिरी हफ्ते में होने वाला है धमाका, OTT पर इस दिन देखी जा सकती हैं ये बेस्ट फिल्में

नवंबर का ये आखिरी हफ्ता OTT ऑडियंस के लिए खास होने वाला है। इस आखिरी हफ्ते में OTT प्लेटफॉर्म्स पर जबरदस्त फिल्में रिलीज़ हो रही हैं। ये फिल्में ऑडियंस को जबरदस्त एंटरटेनमेंट देने वाली हैं। तो जानिए नवंबर के इस आखिरी हफ्ते में कौनसी फिल्में और सीरीज दस्तक देने वाली हैं। 

Usha ShrivasMon, 24 Nov 2025 11:15 AM
1/7

इस हफ्ते OTT पर आ रही हैं ये फिल्में

इस लिस्ट में बेल एयर सीजन 4 सबसे ऊपर है। ये एक अमेरिकन ड्रामा वेब सीरीज है जिसे मॉर्गन कूपर, मैल्कम स्पेलमैन, टीजे ब्रैडी और रशीद न्यूसन ने बनाया है। ये सीरीज आज यानि 24 नवंबर से जिओ हॉटस्टार पर देखी जा सकेगी।

2/7

कांतारा प्रीक्वल

2022 में ऋषभ शेट्टी स्टारर और उनके डायरेक्शन में बनी फिल्म कांतारा को पसंद किया गया था। फिल्म का प्रीक्वल कुछ समय पहले थिएटर पर दस्तक दे चुका है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई भी की। अब ये फिल्म 27 नवंबर को प्राइम वीडियो पर दिखाई जाएगी।

3/7

स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5 वॉल्यूम 1

अमेरिकी साइंस फिक्शन हॉरर ड्रामा वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 का आखिरी सीजन ऑडियंस के लिए आ गया है। ये सीजन 27 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकेगा। यह सीजन तीन भागों में रिलीज होने वाला है, जिसके दो वॉल्यूम 26 नवंबर और 25 दिसंबर, 2025 को और फिनाले 31 दिसंबर को आएगा।

4/7

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी

वरुण धवन और जान्हवी कपूर की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी थिएटर पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। अब उम्मीद है ये फिल्म OTT ऑडियंस को पसंद आएगी। फिल्म 27 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है।

5/7

रक्तबीज 2

साल 2023 में आई फिल्म बंगाली राजनीतिक एक्शन फिल्म रक्तबीज को ऑडियंस ने पसंद किया था, अब इसका दूसरा पार्ट रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म को नंदिता रॉय और शिबोप्रसाद मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है और जीनिया सेन ने लिखा है। ये फिल्म 28 नवंबर को जी 5 देखी जा सकेगी।

6/7

Regai

क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज एक सब-इंस्पेक्टर की कहानी है जो मेडिकल टीम के एक खतरनाक षडयंत्र का पर्दाफाश करता है। ये सीरीज 28 नवंबर को जी 5 पर देखी जा सकेगी।

7/7

प्रिमिटिव वॉर

प्रिमिटिव वॉर एक साइंस-फाई हॉरर फिल्म है जिसकी कहानी एक ऐसे शख्स पर आधारित है जिसे वियतनाम युद्ध के दौरान एक लापता प्लाटून को खोजने के लिए एक दूरस्थ जंगल घाटी में भेजा जाता है। ये फिल्म 28 नवंबर को अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखी जा सकेगी।

Janhvi Kapoor Varun Dhawan Kantara