OTT Releases: नवंबर के आखिरी हफ्ते में होने वाला है धमाका, OTT पर इस दिन देखी जा सकती हैं ये बेस्ट फिल्में

स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5 वॉल्यूम 1

अमेरिकी साइंस फिक्शन हॉरर ड्रामा वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 का आखिरी सीजन ऑडियंस के लिए आ गया है। ये सीजन 27 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकेगा। यह सीजन तीन भागों में रिलीज होने वाला है, जिसके दो वॉल्यूम 26 नवंबर और 25 दिसंबर, 2025 को और फिनाले 31 दिसंबर को आएगा।