OTT Releases: नवंबर के आखिरी हफ्ते में होने वाला है धमाका, OTT पर इस दिन देखी जा सकती हैं ये बेस्ट फिल्में

इस लिस्ट में बेल एयर सीजन 4 सबसे ऊपर है। ये एक अमेरिकन ड्रामा वेब सीरीज है जिसे मॉर्गन कूपर, मैल्कम स्पेलमैन, टीजे ब्रैडी और रशीद न्यूसन ने बनाया है। ये सीरीज आज यानि 24 नवंबर से जिओ हॉटस्टार पर देखी जा सकेगी।
2022 में ऋषभ शेट्टी स्टारर और उनके डायरेक्शन में बनी फिल्म कांतारा को पसंद किया गया था। फिल्म का प्रीक्वल कुछ समय पहले थिएटर पर दस्तक दे चुका है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई भी की। अब ये फिल्म 27 नवंबर को प्राइम वीडियो पर दिखाई जाएगी।
अमेरिकी साइंस फिक्शन हॉरर ड्रामा वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 का आखिरी सीजन ऑडियंस के लिए आ गया है। ये सीजन 27 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकेगा। यह सीजन तीन भागों में रिलीज होने वाला है, जिसके दो वॉल्यूम 26 नवंबर और 25 दिसंबर, 2025 को और फिनाले 31 दिसंबर को आएगा।
वरुण धवन और जान्हवी कपूर की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी थिएटर पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। अब उम्मीद है ये फिल्म OTT ऑडियंस को पसंद आएगी। फिल्म 27 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है।
साल 2023 में आई फिल्म बंगाली राजनीतिक एक्शन फिल्म रक्तबीज को ऑडियंस ने पसंद किया था, अब इसका दूसरा पार्ट रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म को नंदिता रॉय और शिबोप्रसाद मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है और जीनिया सेन ने लिखा है। ये फिल्म 28 नवंबर को जी 5 देखी जा सकेगी।
क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज एक सब-इंस्पेक्टर की कहानी है जो मेडिकल टीम के एक खतरनाक षडयंत्र का पर्दाफाश करता है। ये सीरीज 28 नवंबर को जी 5 पर देखी जा सकेगी।
प्रिमिटिव वॉर एक साइंस-फाई हॉरर फिल्म है जिसकी कहानी एक ऐसे शख्स पर आधारित है जिसे वियतनाम युद्ध के दौरान एक लापता प्लाटून को खोजने के लिए एक दूरस्थ जंगल घाटी में भेजा जाता है। ये फिल्म 28 नवंबर को अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखी जा सकेगी।