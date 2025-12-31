2026 में OTT पर आ रही हैं ये नई वेब सीरीज, वॉर, रोमांस, एक्शन से भरपूर है कहानी, जानिए कब और कहां देख सकते हैं

मटका किंग

मटका किंग नाम की वेब सीरीज आने वाली है। इस सीरीज में विजय वर्मा, कृतिका कामरा जैसे एक्टर्स हैं। सीरीज का प्लाट 1960 के दशक की मुंबई और क्राइम पर बेस्ड है। इस सीरीज सट्टा जैसे अहम मुद्दे को दिखाया जाएगा। रिलीज डेट का एलान नहीं हुआ है। लेकिन माना जा रहा है साल 2026 की शुरुआत में ये सीरीज दस्तक दे सकती है।