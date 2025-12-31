Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटो2026 में OTT पर आ रही हैं ये नई वेब सीरीज, वॉर, रोमांस, एक्शन से भरपूर है कहानी, जानिए कब और कहां देख सकते हैं

2026 में OTT पर आ रही हैं ये नई वेब सीरीज, वॉर, रोमांस, एक्शन से भरपूर है कहानी, जानिए कब और कहां देख सकते हैं

साल 2026 में OTT प्लेटफार्म पर नए कंटेंट की बाढ़ आने वाली है। इस साल में कई ऐसी नई वेब सीरीज दस्तक देने वाली है जिसकी कहानियां ऑडियंस को सीट से बांध देंगी। कई बड़े एक्टर्स इन वें सीरीज में काम करते दिखेंगे। वॉर, रोमांस, एक्शन से भरपूर हैं ये आने वाली वेब सीरीज।

Usha ShrivasDec 31, 2025 03:43 pm IST
1/9

2026 में OTT पर आने वाली नई वेब सीरीज

2026 में इमरान हाशमी, अनिल कपूर, विजय वर्मा समेत कई एक्टर्स इन वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं. ये नई कहानियां ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए तैयार है। जानिए कब और कहां देखी जा सकती हैं-

2/9

तस्करी

साल 2026 की शुरुआत वेब सीरीज तस्करी से होने वाली है। इमरान हाश्मी और अनुराग सिन्हा स्टारर इस सीरीज को धोनी जैसी फिल्म बनाने वाले नीरज पांडे ने डायरेक्ट की है। तस्करी नाम से ही समझ आ आगया होगा कि ये सीरीज की बारे में होने वाली है। तस्करी एक क्राइम थ्रिलर है जो 14 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर आ रही है।

3/9

मटका किंग

मटका किंग नाम की वेब सीरीज आने वाली है। इस सीरीज में विजय वर्मा, कृतिका कामरा जैसे एक्टर्स हैं। सीरीज का प्लाट 1960 के दशक की मुंबई और क्राइम पर बेस्ड है। इस सीरीज सट्टा जैसे अहम मुद्दे को दिखाया जाएगा। रिलीज डेट का एलान नहीं हुआ है। लेकिन माना जा रहा है साल 2026 की शुरुआत में ये सीरीज दस्तक दे सकती है।

4/9

द रिवोल्यूशनरी

भुवन बाम और रोहित सराफ स्टारर ये वें सीरीज एतिहासिक ड्रामा पर बेस्ड है। इस सीरीज में ब्रितिस्ज राज के दौरान का समय दिखाया जाएगा। द रिवोल्यूशनरी प्राइम वीडियो पर आने वाली है।

5/9

ओ साथी रे

अदिति राव हैदरी, अविनाश तिवारी और अर्जुन रामपाल इम्तियाज अली की वेब सीरीज ओ साथी रे में नजर आने वाले हैं। ये सीरीज आज के समय के रोमांस और पर बेस्ड है जिसमें एक रिश्ते की कशमश को दिखाया जाएगा। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर साल 2026 में दस्तक देने वाली है।

6/9

ऑपरेशन सफेद सागर

ऑपरेशन सफेद सागर नाम की एक शानदार वॉर ड्रामा सीरीज आने वाली है। इस सीरीज में सिद्धार्थ और जिम्मी शेरगिल जैसे एक्टर्स होंगे कहानी 1999 की कारगिल वॉर के इर्द-गिर्द रची गई है। ये सीरीज 2026 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी।

7/9

दलदल

साल 2026 में प्राइम वीडियो पर एक सीरीज आने वाली है जिसका नाम दलदल है। इस सीरीज में भूमि पेडनेकर लीड DCP के किरदार में नजर आएंगी जो एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाती दिखेंगी।

8/9

सूबेदार

अनिल कपूर सूबेदार नाम की सीरीज में नजर आने वाले हैं। इस सीरीज में उनका किरदार एक रिटायर्ड जवान है जो अपनी निजी जिंदगी में एक जंग लड़ेगा।

9/9

दिल्ली डायरीज&nbsp;

नेटफ्लिक्स पर दिल्ली डायरीज नाम की एक सीरीज आ रही है। सीरीज की कास्ट के बारे में अधिक जानकारी मौजूद नहीं है लेकिन कहानी देश की पॉलिटिक्स पर बेस्ड होगी।

