आखिरी मौका! OnePlus की सेल में 5000 रुपये तक छूट; सारे डिवाइस हुए सस्ते

स्मार्टफोन कंपनी OnePlus की Community Sale ग्राहकों को साल खत्म होने से पहले सस्ते फोन, टैबलेट और वियरेबल्स खरीदने का मौका दे रही है। इस सेल में OnePlus 15 से लेकर OnePlus Nord CE 5 तक सभी पर छूट दी गई है। हम टॉप डील्स की लिस्ट यहां लेकर आए हैं।
वनप्लस के पावरफुल प्रीमियम फोन को ऑफर्स के चलते 68,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकता है। इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के अलावा 50MP OIS ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ 7300mAh बैटरी मिल रही है।
ग्राहक वनप्लस के इस डिवाइस को छूट के बाद 49,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें 6.32 इंच का 120Hz LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है और 50MP कैमरा सेटअप दिया गया है।
नॉर्ड लाइनअप के इस डिवाइस को 30,749 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकता है। इसमें Snapdragon 8s Gen 3 के साथ अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है और 6800mAh क्षमता वाली बैटरी इसका हिस्सा है।
फोन में 6.77 इंच का 120Hz AMOLED डिस्प्ले दिया गया है और 50MP OIS कैमरा सेटअप मिलता है। 7100mAh बैटरी वाला फोन 23,749 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकता है।
IP55 रेटिंग के साथ आने वाले इस नेकबैंड में 45dB हाइब्रिड ANC का सपोर्ट दिया गया है और 12.4mm डायनमिक ड्राइवर्स मिलते हैं। इन्हें सेल के दौरान 1,599 रुपये मे खरीदा जा सकता है।