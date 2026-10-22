OnePlus 15 से लेकर N6 Lite तक, इन फोन पर मिल रही छूट; दिवाली सेल में खास मौका

OnePlus Diwali Sale में इन फोन्स पर छूट

वनप्लस ने दिवाली के मौके पर अपने स्मार्टफोन, टैबलेट और ऑडियो डिवाइसेज पर नए ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी की फेस्टिव सेल में OnePlus 15, Nord सीरीज और N सीरीज के स्मार्टफोन डिस्काउंट के साथ खरीदे जा सकते हैं। हम चुनिंदा डील्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं।