OnePlus 15 से लेकर N6 Lite तक, इन फोन पर मिल रही छूट; दिवाली सेल में खास मौका

वनप्लस ने दिवाली के मौके पर अपने स्मार्टफोन, टैबलेट और ऑडियो डिवाइसेज पर नए ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी की फेस्टिव सेल में OnePlus 15, Nord सीरीज और N सीरीज के स्मार्टफोन डिस्काउंट के साथ खरीदे जा सकते हैं। हम चुनिंदा डील्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
OnePlus 15 (12GB+256GB) की कीमत वैसे तो 85,999 रुपये है। फेस्टिव सेल में इसकी कीमत 84,999 रुपये है। 3,000 रुपये तक के इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट के बाद इसे 81,999 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर खरीदा जा सकता है।
OnePlus 15R (12GB+256GB) की कीमत 59,999 रुपये है। इस पर 2,000 रुपये तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद इसका इफेक्टिव प्राइस 57,999 रुपये हो जाता है।
OnePlus Nord CE6 (8GB+128GB) की कीमत वैसे तो 37,999 रुपये है। इसकी फेस्टिव कीमत 35,999 रुपये है। 2,000 रुपये तक के बैंक डिस्काउंट के बाद इसे 33,999 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर खरीदा जा सकता है।
OnePlus N6 (4GB+128GB) की कीमत 24,999 रुपये है। फेस्टिव सेल में यह 23,499 रुपये में मिल रहा है। 1,500 रुपये तक के बैंक डिस्काउंट के बाद इसका इफेक्टिव प्राइस 21,999 रुपये हो जाता है।
OnePlus N6x (4GB+64GB) का रेग्युलर प्राइस 20,999 रुपये है। फेस्टिव सेल में इसकी कीमत 18,499 रुपये हो गई है। 1,500 रुपये तक के बैंक डिस्काउंट के बाद इसे 16,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
OnePlus N6 Lite (4GB+64GB) की कीमत वैसे तो 16,999 रुपये है। फेस्टिव सेल में यह 15,999 रुपये में मिल रहा है। 1,250 रुपये तक के बैंक डिस्काउंट के बाद इसका इफेक्टिव प्राइस 14,749 रुपये रह जाता है।