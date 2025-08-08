OnePlus 13 से लेकर Pad Lite तक, टैबलेट और फोन्स पर बंपर ऑफर्स; टॉप डील्स की लिस्ट

OnePlus टैबलेट और फोन्स पर बंपर छूट

OnePlus का टैबलेट खरीदना चाहते हैं या फिर स्मार्टफोन, आपको Independence Day Sale के दौरान बेस्ट डील्स का फायदा मिलेगा। सेल में OnePlus Nord 5, OnePlus Nord CE5, OnePlus 13 series, OnePlus Pad Go और कंपनी के वियरेबल्स तक पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। आइए आपको इन डिवाइसेज पर मिल रहीं डील्स के बारे में बताते हैं।