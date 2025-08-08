OnePlus 13 to OnePlus Pad lite smartphones and tablets on huge discount in independence day sale OnePlus 13 से लेकर Pad Lite तक, टैबलेट और फोन्स पर बंपर ऑफर्स; टॉप डील्स की लिस्ट
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi NewsफोटोOnePlus 13 से लेकर Pad Lite तक, टैबलेट और फोन्स पर बंपर ऑफर्स; टॉप डील्स की लिस्ट

OnePlus 13 से लेकर Pad Lite तक, टैबलेट और फोन्स पर बंपर ऑफर्स; टॉप डील्स की लिस्ट

टेक ब्रैंड OnePlus की ओर से Indepedence Day Sale की घोषणा की गई है, जिसमें इसके ढेरों प्रोडक्ट्स पर बंपर डिस्काउंट का फायदा मिल रहा है। अगर आप नया फोन या टैबलेट खरीदना चाहते हैं तो बेहतरीन डील्स का फायदा उठाया जा सकता है।

Pranesh TiwariFri, 8 Aug 2025 07:23 PM
1/7

OnePlus टैबलेट और फोन्स पर बंपर छूट

OnePlus का टैबलेट खरीदना चाहते हैं या फिर स्मार्टफोन, आपको Independence Day Sale के दौरान बेस्ट डील्स का फायदा मिलेगा। सेल में OnePlus Nord 5, OnePlus Nord CE5, OnePlus 13 series, OnePlus Pad Go और कंपनी के वियरेबल्स तक पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। आइए आपको इन डिवाइसेज पर मिल रहीं डील्स के बारे में बताते हैं।

2/7

OnePlus Pad Lite

वनप्लस का पावरफुल टैबलेट ग्राहकों को सीधे 2000 रुपये के बैंक डिस्काउंट के बाद 12,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है। इसपर नो-कॉस्ट EMI का मौका दिया गया है।

3/7

OnePlus 13

कंपनी के फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर 7000 रुपये तक का बड़ा प्राइस-ड्रॉप देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ग्राहकों को 9 महीने तक का नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन दिया जा रहा है।

4/7

OnePlus 13s

सेल पीरियड में ग्राहकों को 3000 रुपये के एक्सचेंज बोनस का फायदा इस डिवाइस पर दिया जा रहा है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स के साथ 5000 रुपये तक के बेनिफिट्स मिलेंगे।

5/7

OnePlus 13R

डिवाइस के 16GB रैम वेरियंट पर 5000 रुपये और 12GB रैम वेरियंट पर 3000 रुपये का लिमिटेड टाइम प्राइस ड्रॉप मिल रहा है और एक्सचेंज बोनस के साथ 3000 रुपये की एक्सट्रा छूट मिल सकती है।

6/7

OnePlus Nord 5

नॉर्ड लाइनअप का यह फोन खरीदने के लिए ग्राहकों को चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 2,250 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन मिल रहा है।

7/7

OnePlus Nord CE5

ग्राहकों को डिवाइस के सभी वेरियंट्स पर 2,250 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट चुनिंदा बैंक कार्ड्स के साथ दिया जा रहा है। इसके अलावा 6 महीने तक के लिए नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी मिल रहा है।

OnePlus OnePlus Phone Tablet Smartphone