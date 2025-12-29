अंक ज्योतिष: इन तारीखों को जन्मे लोग हर क्षेत्र में होते हैं सफल, भाग्य का मिलता है भरपूर साथ

थोड़ी कमजोरी भी इनकी ताकत बन जाती है

मूलांक 4 कभी जिद्दी हो जाते हैं, 5 चंचल, 6 ज्यादा सुख सुविधा चाहते हैं, 7 अलग रहना पसंद करते हैं। लेकिन ये कमजोरियां इनकी मेहनत और बुद्धि से ताकत बन जाती हैं। ये जल्दी सीखते हैं और अपनी कमियों को सुधार लेते हैं। यही वजह है कि भाग्य इनका हमेशा साथ देता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।