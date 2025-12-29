अंक ज्योतिष: इन तारीखों को जन्मे लोग हर क्षेत्र में होते हैं सफल, भाग्य का मिलता है भरपूर साथ

4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। मूलांक 4 वाले राहु के प्रभाव में रहते हैं। ये लोग गहरी सोच, योजनाबद्ध तरीके और धैर्य के धनी होते हैं। हर काम को तर्क और विश्लेषण से करते हैं। इनकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। धीरे लेकिन स्थायी सफलता इनका साथ कभी नहीं छोड़ती है। व्यापार, तकनीक या रिसर्च में ये बेमिसाल होते हैं। भाग्य इनका भरपूर साथ देता है।
5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है। मूलांक 5 वाले बुध ग्रह से प्रभावित होते हैं। इनका दिमाग बिजली की तरह तेज चलता है। ये एक साथ कई काम संभाल लेते हैं। संचार, व्यापार, मीडिया, मार्केटिंग में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। बदलाव इनको पसंद है, इसलिए ये हमेशा आगे रहते हैं। भाग्य इनका साथ देता है और सफलता इनके पीछे भागती है।
6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। मूलांक 6 शुक्र ग्रह से प्रभावित है। ये लोग आकर्षक व्यक्तित्व, कला प्रेम और भौतिक सुखों के मालिक होते हैं। इनके जीवन में धन, वैभव और प्रेम की कमी नहीं होती। ये जहां जाते हैं, लोग इनकी तारीफ करते हैं। रिश्ते, व्यापार और कला में ये हमेशा सफल रहते हैं। भाग्य इनको भरपूर सौभाग्य देता है।
7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। मूलांक 7 केतु से प्रभावित है। ये लोग आध्यात्मिक, रहस्यमयी और सच्चे दिल के होते हैं। इनके फैसले अक्सर सही साबित होते हैं। अंक ज्योतिष में 7 सबसे शुभ माना जाता है। इनको भाग्य का भरपूर साथ मिलता है। ये जहां हाथ डालते हैं, सफलता मिलती है। इनका जीवन सुख और शांति से भरा रहता है।
मूलांक 4 की मेहनत, 5 की बुद्धि, 6 का वैभव और 7 का आध्यात्म - ये चारों मिलकर इन जातकों को हर क्षेत्र में सफल बनाते हैं। इनके जीवन में कभी बड़ा संकट नहीं आता। भाग्य इनका साथ कभी नहीं छोड़ता। ये लोग दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। इनका जीवन सुख, समृद्धि और सम्मान से भरा रहता है।
मूलांक 4 कभी जिद्दी हो जाते हैं, 5 चंचल, 6 ज्यादा सुख सुविधा चाहते हैं, 7 अलग रहना पसंद करते हैं। लेकिन ये कमजोरियां इनकी मेहनत और बुद्धि से ताकत बन जाती हैं। ये जल्दी सीखते हैं और अपनी कमियों को सुधार लेते हैं। यही वजह है कि भाग्य इनका हमेशा साथ देता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।