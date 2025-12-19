अंक ज्योतिष: मुश्किलों से बिल्कुल नहीं घबराते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, मंगल की कृपा से होते हैं निडर

Hindustan Hindi News
अंक ज्योतिष में 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। यह अंक मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो साहस, शक्ति और नेतृत्व का कारक है। मंगल की विशेष कृपा से ऐसे लोग जन्मजात साहसी, निडर और मुश्किलों का डटकर मुकाबला करने वाले होते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इनके बारे में।

Navaneet RathaurDec 19, 2025 09:51 am IST
हनुमान जी जैसे निडर

मंगल ग्रह के अधिदेवता हनुमान जी हैं। मूलांक 9 वाले लोग हनुमान जी जैसे निडर और बलवान होते हैं। इनमें डर का नामोनिशान नहीं होता है। ये लोग किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं, बल्कि चुनौतियों को अवसर में बदल देते हैं। इनका स्वभाव उदार, मदद करने वाला और नेतृत्व करने वाला होता है। मंगल की कृपा से इनमें अपार शारीरिक और मानसिक शक्ति होती है।

जीवन में कभी नहीं मानते हैं हार

मूलांक 9 के जातक पुलिस, सेना, खेल, इंजीनियरिंग, सर्जरी, राजनीति या एडवेंचर से जुड़े क्षेत्रों में रुचि रखते हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होता है। लोग इनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। हालांकि, कभी-कभी इनका गुस्सा कमजोरी बन सकता है, लेकिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण पढ़ने से यह नियंत्रित हो जाता है। मंगल की वजह से ये जीवन में कभी हार नहीं मानते और मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ते हैं।

करियर और सफलता

मंगल पराक्रम का कारक है। मूलांक 9 वालों को जीवन में मेहनत के बाद बड़ी सफलता मिलती है। ये जमीन-जायदाद, खेल, सेना, पुलिस, व्यापार या तकनीकी क्षेत्र में खूब नाम कमाते हैं। अप्रत्याशित लाभ और उच्च पद इनको मिलते हैं। मंगल की कृपा से इनके जीवन में बड़े संकट नहीं आते - अगर आए भी तो ये डटकर मुकाबला करते हैं और विजयी होते हैं।

लीडरशीप का गुण

मूलांक 9 के लोग जोखिम लेने में माहिर होते हैं, इसलिए बड़ा व्यापार या निवेश में सफल होते हैं। समाज में इनका सम्मान होता है और ये नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं। बस क्रोध पर नियंत्रण रखें, वरना नुकसान हो सकता है। मंगल की शक्ति से ये हर बाधा पार कर लेते हैं।

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम में मूलांक 9 वाले बहुत ही वफादार होते हैं। ये पूरी तरह समर्पित रहते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और जीवनसाथी साहसी व समझदार मिलता है। संतान भी गुणी और पराक्रमी होती है। मंगल की कृपा से परिवार में शक्ति और एकता बनी रहती है।

मूलांक 9 की लड़कियां

9, 18 या 27 तारीख को जन्मी लड़कियों की शादी मजबूत और सम्मानजनक घर में होती है। हालांकि, जरूरत से ज्यादा अधिकार दिखाना इनकी कमजोरी बन सकता है। अगर मूलांक 9 की लड़कियां संयमित रहें, तो इनका जीवन काफी सुखमय होता है।

स्वास्थ्य और उपाय

स्वास्थ्य में इनका शरीर मजबूत होता है, लेकिन सिर, आंखें, ब्लड प्रेशर या दुर्घटना का खतरा रह सकता है। मूलांक 9 के जातकों को क्रोध और हिंसा से दूर रहना चाहिए। मंगल को मजबूत करने के लिए मंगलवार का व्रत रखें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें।

साहस और निडरता

मूलांक 9 यानी किसी भी महीने 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोगों पर मंगल की कृपा होती है। इनका जन्म ही शक्ति और निडरता लेकर आता है। किसी भी तरह की मुश्किलें इन्हें परेशान नहीं करती और ये हमेशा सफल होते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

