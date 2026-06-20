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Numerology: 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोगों की खूबियां और कमियां

Numerology Mulank 1: अगर आपका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 है। जानिए मूलांक 1 वालों की खास खूबियां और कमियां क्या हैं? साथ में जानें कुछ आसान सलाह। 

Garima SinghJun 20, 2026 09:02 pm IST
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मूलांक 1 वालों में होती हैं ये 5 खास बातें

अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 माना जाता है। न्यूमेरेलॉजी में इस मूलांक का संबंध सूर्य से माना जाता है। ऐसे लोग अपनी अलग पहचान बनाने में भरोसा रखते हैं। जानें इनके अंदर क्या खूबियां होती हैं और इन्हें किन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए?

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होती है लीडरशिप क्वालिटी

मूलांक 1 वालों की सबसे खास बात ये है कि इन्हें भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं होता है। इनमें लीडरशिप क्वालिटी कूट-कूटकर भरी होती है। अपनी हर बात खुलकर कहते हैं। सूर्य की एनर्जी के चलते इनका चार्म अलग ही होता है।

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मुश्किल समय में नहीं मानते हार

जिस मुश्किल घड़ी में लोग घबरा जाते हैं मूलांक 1 वाले वहां हार नहीं मानते हैं। हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो ये आसानी से हार मानने वालों में से तो नहीं हैं।

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दिल से निभाते हैं रिश्ता

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 1 वाले लोग हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। दोस्ती हो या फिर प्यार ये किसी भी रिश्ते को निभाने में पीछे नहीं हटते हैं। ये जिन पर भरोसा करते हैं उनका साथ हमेशा निभाते हैं।

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मेहनत के दम पर पाते हैं सब

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 1 वालों की सोच काफी ऊपर होती है। नौकरी हो या फिर बिजनेस ये हर जगह अपने दम पर पहचान बनाते हैं। अपनी मेहनत से ये हर चीज आसानी से हासिल करते हैं।

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इन बातों का रखें ध्यान

मूलांक 1 वालों को कुछ चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। जिद ना करें। अगर आप शांत मन से फैसले लेंगे तो सक्सेस की राह और भी आसान हो सकती है। सुबह जल्दी उठें। सोच पॉजिटिव रखें। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Mulank 1 Numerology
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