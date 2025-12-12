पार्टनर के लिए लॉयल रहते हैं इस मूलांक के लोग, करते हैं हर ख्वाहिश पूरी

हम बात कर रहे हैं मूलांक 2 के लड़कों की। अंक ज्योतिष शास्त्र में इस मूलांक का संबंध चंद्रमा से माना गया है। जिस व्यक्ति का जन्म किसी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है, उसका मूलांक 2 माना जाता है। चंद्र ग्रह के प्रभाव से इस मूलांक के लोग भावुक और शांत स्वभाव के होते हैं।
मूलांक 2 वाले दूसरों की भावनाओं को बहुत गहराई से समझते हैं। ये सहानुभूति रखने वाले, नरम दिल और दिल से जुड़कर रिश्ते निभाने वाले होते हैं। यही वजह है कि ये रिश्ते दिल से निभाते हैं और भरोसे को बहुत महत्व देते हैं। अपने प्रियजनों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 2 के लड़के अपने पार्टनर के प्रति लॉयल होते हैं, जिस कारण यह परफेक्ट पार्टनर कहलाते हैं। ये उनके प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं और उनका पूरा ख्याल रखते हैं। इसी कारण इनका पार्टनर अपने आपको काफी लकी फील करते हैं।
मूलांक 2 वाले बेहतरीन दोस्त, साथी और सलाहकार साबित होते हैं। वे दूसरों के दुख–सुख में हमेशा साथ रहते हैं। अंक शास्त्र में माना गया है कि, मूलांक 2 के जातक काफी मेहनती भी होते हैं और जोखिम उठाने से कतराते नहीं है। ये जातक अपने परिवार के हर सदस्य का सम्मान करते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। सभी इनसे खुश रहते हैं।
इनके भीतर कला, संगीत, लेखन, डिजाइन, अभिनय, और रचनात्मक कार्यों की स्वाभाविक प्रतिभा होती है। इनकी कल्पनाशक्ति बहुत प्रबल होती है।
कमियों की बात करें, तो मूलांक 2 के लोग अधिक भावुक होने के कारण जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेने की वजह से धोखा भी खाते हैं। इनमें धैर्य की कमी होती है, व्यापार में अगर नुकसान होता है, तो तुरंत दूसरा काम पकड़ लेते हैं।
मूलांक 2 के लोगों को सोमवार का व्रत रखना चाहिए। चंद्र मंत्र का जाप करना चाहिए। वहीं, चांदी की अंगूठी पहनना इनके लिए लाभदायी है। ये मोती रत्न धारण कर सकते हैं।
