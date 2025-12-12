पार्टनर के लिए लॉयल रहते हैं इस मूलांक के लोग, करते हैं हर ख्वाहिश पूरी

सुूख-दुख में हमेशा साथ रहते हैं

मूलांक 2 वाले बेहतरीन दोस्त, साथी और सलाहकार साबित होते हैं। वे दूसरों के दुख–सुख में हमेशा साथ रहते हैं। अंक शास्त्र में माना गया है कि, मूलांक 2 के जातक काफी मेहनती भी होते हैं और जोखिम उठाने से कतराते नहीं है। ये जातक अपने परिवार के हर सदस्य का सम्मान करते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। सभी इनसे खुश रहते हैं।