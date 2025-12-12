Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपार्टनर के लिए लॉयल रहते हैं इस मूलांक के लोग, करते हैं हर ख्वाहिश पूरी

पार्टनर के लिए लॉयल रहते हैं इस मूलांक के लोग, करते हैं हर ख्वाहिश पूरी

अंक ज्योतिष में मूलांक का खास महत्व होता है। मूलांक आपकी जन्मतिथि से निकलता है और आपकी व्यक्तित्व, स्वभाव और बुनियादी गुणों को बताता है। मूलांक आपकी खूबियों के साथ-साथ कमजोरियों को भी दर्शाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मूलांक बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने पार्टनर की हर ख्याहिश को पूरा कते हैं।

Dheeraj PalDec 12, 2025 01:54 pm IST
1/8

मूलांक 2

हम बात कर रहे हैं मूलांक 2 के लड़कों की। अंक ज्योतिष शास्त्र में इस मूलांक का संबंध चंद्रमा से माना गया है। जिस व्यक्ति का जन्म किसी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है, उसका मूलांक 2 माना जाता है। चंद्र ग्रह के प्रभाव से इस मूलांक के लोग भावुक और शांत स्वभाव के होते हैं।

2/8

भावनाएं

मूलांक 2 वाले दूसरों की भावनाओं को बहुत गहराई से समझते हैं। ये सहानुभूति रखने वाले, नरम दिल और दिल से जुड़कर रिश्ते निभाने वाले होते हैं। यही वजह है कि ये रिश्ते दिल से निभाते हैं और भरोसे को बहुत महत्व देते हैं। अपने प्रियजनों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।

3/8

पार्टनर के प्रति लॉयल

अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 2 के लड़के अपने पार्टनर के प्रति लॉयल होते हैं, जिस कारण यह परफेक्ट पार्टनर कहलाते हैं। ये उनके प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं और उनका पूरा ख्याल रखते हैं। इसी कारण इनका पार्टनर अपने आपको काफी लकी फील करते हैं।

4/8

सुूख-दुख में हमेशा साथ रहते हैं

मूलांक 2 वाले बेहतरीन दोस्त, साथी और सलाहकार साबित होते हैं। वे दूसरों के दुख–सुख में हमेशा साथ रहते हैं। अंक शास्त्र में माना गया है कि, मूलांक 2 के जातक काफी मेहनती भी होते हैं और जोखिम उठाने से कतराते नहीं है। ये जातक अपने परिवार के हर सदस्य का सम्मान करते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। सभी इनसे खुश रहते हैं।

5/8

मूलांक 2 की रुचि

इनके भीतर कला, संगीत, लेखन, डिजाइन, अभिनय, और रचनात्मक कार्यों की स्वाभाविक प्रतिभा होती है। इनकी कल्पनाशक्ति बहुत प्रबल होती है।

6/8

कमियां

कमियों की बात करें, तो मूलांक 2 के लोग अधिक भावुक होने के कारण जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेने की वजह से धोखा भी खाते हैं। इनमें धैर्य की कमी होती है, व्यापार में अगर नुकसान होता है, तो तुरंत दूसरा काम पकड़ लेते हैं।

7/8

उपाय

मूलांक 2 के लोगों को सोमवार का व्रत रखना चाहिए। चंद्र मंत्र का जाप करना चाहिए। वहीं, चांदी की अंगूठी पहनना इनके लिए लाभदायी है। ये मोती रत्न धारण कर सकते हैं।

8/8

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Numerology