अंक ज्योतिष: चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इस मूलांक के लोग, होती हैं ये खूबियां

अंक ज्योति जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को होता है, उनका मूलांक 8 होता है और 8 के स्वामी शनि ग्रह है। शनि के प्रभाव के कारण 8 मूलांक वाले गंभीर, मेहनती, ईमानदार और अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं।
इस मूलांक के लोगों को जीवन में खूब मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि जैसे ही इन पर शनि का शुभ प्रभाव पड़ता है। इनकी दिन दोगुनी तरक्की शुरू हो जाती है। मान्यता है कि शनि किसी को भी रंक से राजा बना देते हैं।
इस मूलांक के लोग जीवन में खूब चुनौतियों और संघर्ष का सामना करते हैं। इनके जीवन में उठा पटक के बीच ये और निखरकर सामने आते हैं। हालांकि इन्हें देर से सफलता प्राप्त होती है। ये रातोंरात बुलंदी पर नजर आने लगते हैं, जबकि इन्होंने लंबे समय तक कड़ी मेहनत से वह मुकाम पाया होता है।
खूबियों की बात करें, तो मूलांक 8 के लोग रिसर्च करने में अच्छे होते हैं और अच्छा खासा नाम कमाते हैं। इस मूलांक के लोगों के कलाकार बनने की संभावना होती हैं।
अंक ज्योतिष के मुताबिक इन्हें दिखावा पसंद नहीं होता है। ये लोग भाग्य से ज्यादा कर्म पर विश्वास करते हैं। इन्हें किसी भी काम में लापरवाही पसंद नहीं होती है। एक उम्र के बाद समाज में खूब मान-सम्मान कमाते हैं।
मूलांक 8 के लोगों को पर अचानक लक्ष्मी की कृपा होती है। इसलिए ये बहुत अमीर होते हैं। मूलांक 8 वाले काफी खुशमिजाज होते हैं। ये लोग हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं। इन्हें शांत रहना पसंद होता हैं।
मूलांक 8 वाले उच्च शिक्षित होते हैं, लेकिन इन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि जीवन में मुकाम हासिल करने के बाद ये लोकप्रिय हो जाते हैं। इनको फिजूलखर्ची पसंद नहीं होती है। 8 मूलांक वालों को 3, 4, 5, 7, 8 मूलांक वालों से ज्यादा लगाव रहता है।
