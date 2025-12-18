अंक ज्योतिष: चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इस मूलांक के लोग, होती हैं ये खूबियां

चुनौतियां और संघर्ष

इस मूलांक के लोग जीवन में खूब चुनौतियों और संघर्ष का सामना करते हैं। इनके जीवन में उठा पटक के बीच ये और निखरकर सामने आते हैं। हालांकि इन्हें देर से सफलता प्राप्त होती है। ये रातोंरात बुलंदी पर नजर आने लगते हैं, जबकि इन्होंने लंबे समय तक कड़ी मेहनत से वह मुकाम पाया होता है।