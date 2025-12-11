इन तारीखों को जन्मे लोग बनते हैं सफल बिजनेसमैन, कमाते हैं खूब शोहरत

मूलांक 5

जैसे अगर आपका जन्म किसी माह की 25 तारीख को हुआ है तो हम 2+5 को जोड़ेंगे। इसका कुल योग 7 होगा, जो आपका मूलांक होगा। हर एक मूलांक का संबंध किसी ना किसी ग्रह या देवी-देवता से संबंधित होता है। ऐसे में आज हम आपको मूलांक 5 के बारे में बताएंगे। अगर आपका जन्म किसी माह की 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 5 होगा।