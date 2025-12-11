इन तारीखों को जन्मे लोग बनते हैं सफल बिजनेसमैन, कमाते हैं खूब शोहरत

जैसे अगर आपका जन्म किसी माह की 25 तारीख को हुआ है तो हम 2+5 को जोड़ेंगे। इसका कुल योग 7 होगा, जो आपका मूलांक होगा। हर एक मूलांक का संबंध किसी ना किसी ग्रह या देवी-देवता से संबंधित होता है। ऐसे में आज हम आपको मूलांक 5 के बारे में बताएंगे। अगर आपका जन्म किसी माह की 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 5 होगा।
बुध की कृपा से पैसा, प्रसिद्धि और मौके खुद इनके पीछे आते हैं। यह मान्यता है कि इन तारीखों पर जन्म लेने वाले बच्चों में जन्मजात ही बिजनेस करने की क्षमता होती है।
अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 5 वाले बच्चों का स्वभाव बहुत अच्छा और प्रभावशाली होता है। इनमें अद्भुत संचार कौशल होता है। माना जाता है कि ऐसे लोग अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। दिमाग से तेज होने के नाते बिजनेस में ये लोग अक्सर बहुत सफल होते हैं और शोहरत कमाते हैं।
मूलांक 5 वालों के लिए बुधवार का दिन काफी शुभ माना जाता है। इस दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से बुध ग्रह मजबूत माना जाता है। इस दिन ॐ गं गणपतये नमः और ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः" मंत्र का 108 बार जप करने से मन शांत रहता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है।
इतना ही नहीं मूलांक 5 के लोगों के लिए पन्ना रत्न पहनना काफी शुभ माना जाता है। इसलिए इसे बुधवार के दिन दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पहना जाता है। हरे रंग का इस्तेमाल मूलांक 5 वालों के लिए शुभ माना जाता है।
मूलांक 5 के रिलेशनशिप की बात करें, तो नए संबंध बनाने में इन्हें काफी खुशी मिलती है। स्वभाव से काफी मिलनसार होने के कारण, इनके दोस्तों की संख्या भी ज्यादा होती है।
