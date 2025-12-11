इन तारीखों को जन्मे लोग बनते हैं सफल बिजनेसमैन, कमाते हैं खूब शोहरत

Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोइन तारीखों को जन्मे लोग बनते हैं सफल बिजनेसमैन, कमाते हैं खूब शोहरत

Numerology: अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव और भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। मूलांक जन्मतिथि पर आधारित होते हैं। मूलांक की गणना 1 से 9 तक होती है, जो जन्म की तारीख से तय होता है।

Dheeraj PalDec 11, 2025 12:27 pm IST
मूलांक 5

जैसे अगर आपका जन्म किसी माह की 25 तारीख को हुआ है तो हम 2+5 को जोड़ेंगे। इसका कुल योग 7 होगा, जो आपका मूलांक होगा। हर एक मूलांक का संबंध किसी ना किसी ग्रह या देवी-देवता से संबंधित होता है। ऐसे में आज हम आपको मूलांक 5 के बारे में बताएंगे। अगर आपका जन्म किसी माह की 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 5 होगा।

बुध की कृपा

बुध की कृपा से पैसा, प्रसिद्धि और मौके खुद इनके पीछे आते हैं। यह मान्यता है कि इन तारीखों पर जन्म लेने वाले बच्चों में जन्मजात ही बिजनेस करने की क्षमता होती है।

स्वभाव

अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 5 वाले बच्चों का स्वभाव बहुत अच्छा और प्रभावशाली होता है। इनमें अद्भुत संचार कौशल होता है। माना जाता है कि ऐसे लोग अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। दिमाग से तेज होने के नाते बिजनेस में ये लोग अक्सर बहुत सफल होते हैं और शोहरत कमाते हैं।

मूलांक 5 के लिए उपाय

मूलांक 5 वालों के लिए बुधवार का दिन काफी शुभ माना जाता है। इस दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से बुध ग्रह मजबूत माना जाता है। इस दिन ॐ गं गणपतये नमः और ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः" मंत्र का 108 बार जप करने से मन शांत रहता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है।

उपाय

इतना ही नहीं मूलांक 5 के लोगों के लिए पन्ना रत्न पहनना काफी शुभ माना जाता है। इसलिए इसे बुधवार के दिन दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पहना जाता है। हरे रंग का इस्तेमाल मूलांक 5 वालों के लिए शुभ माना जाता है।

रिलेशनशिप

मूलांक 5 के रिलेशनशिप की बात करें, तो नए संबंध बनाने में इन्हें काफी खुशी मिलती है। स्वभाव से काफी मिलनसार होने के कारण, इनके दोस्तों की संख्या भी ज्यादा होती है।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

