Numerology: टैटू के डिजाइन को लेकर हैं कन्फ्यूज? बर्थ डेट से चुनें अपना लकी टैटू

मूलांक 9 के लिए लकी टैटू

अगर आपका जन्म 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 9 है। न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से इस मूलांक के लोगों के लिए साहस और अपार ऊर्जा के प्रतीक शेर, तलवार, त्रिशूल या फिर किसी योद्धा का टैटू बनवाना शुभ होता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।