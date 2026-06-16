Numerology: लव मैरिज करते हैं इन तारीखों में जन्म लोग, जमाने के सामने कबूलते हैं अपना सच्चा प्यार

मूलांक से ही तय नहीं होती लव मैरिज

यहां पर गौर करने वाली बात ये भी है कि सिर्फ मूलांक के आधार पर ही लव मैरिज का पता नहीं लगाया जा सकता है। न्यूजमेरेलॉजी सिर्फ एक संकेत होता है। इस चीज के लिए इंसान का स्वभाव, पारिवारिक माहौल और परिस्थितियां काफी महत्व रखती हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।