अंक ज्योतिष: नए साल 2026 में मूलांक 1 से लेकर 9 तक के लिए लकी नंबर और शादी के लिए परफेक्ट जोड़ी

मूलांक 9

मूलांक 9 वाले 2026 में दान और सेवा से प्रसिद्धि पाएंगे। लकी नंबर 9, 3, 6 आपके लिए सम्मान और धन लाएंगे। शादी के लिए मूलांक 3 (क्रिएटिव), 6 (रोमांटिक) और 9 (धार्मिक) सबसे परफेक्ट हैं। ये जोड़ी आपको ऊर्जा और प्रेम देगी। मूलांक 9 की जोड़ी में हमेशा सेवा और सुख रहता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।