Hindi Newsफोटोअंक ज्योतिष: नए साल 2026 में मूलांक 1 से लेकर 9 तक के लिए लकी नंबर और शादी के लिए परफेक्ट जोड़ी

अंक ज्योतिष: नए साल 2026 में मूलांक 1 से लेकर 9 तक के लिए लकी नंबर और शादी के लिए परफेक्ट जोड़ी

अंक ज्योतिष के अनुसार, आपका मूलांक आपकी किस्मत, धन, करियर और रिश्तों को प्रभावित करता है। नया साल 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? आइए जानिए मूलांक 1 से 9 तक के लिए 2026 का लकी नंबर कौन-सा है और शादी या रिलेशनशिप के लिए सबसे परफेक्ट जोड़ी कौन-सा मूलांक है।

Navaneet RathaurDec 20, 2025 08:44 pm IST
1/9

मूलांक 1 – सूर्य का वर्ष

मूलांक 1 वाले 2026 में लीडरशिप और तरक्की के राजा बनेंगे। लकी नंबर 1, 3, 5 आपके लिए धन और सम्मान लाएंगे। शादी या रिलेशनशिप में मूलांक 2, 4 और 7 सबसे परफेक्ट हैं। ये जोड़ी आपको सपोर्ट करेगी और जीवन में बैलेंस लाएगी। मूलांक 1 की जोड़ी में हमेशा रोमांस और तरक्की बनी रहती है।

2/9

मूलांक 2 – चंद्रमा की कृपा

मूलांक 2 वाले 2026 में भावनात्मक स्थिरता और पारिवारिक सुख पाएंगे। लकी नंबर 2, 4, 6 आपके लिए शांति और धन लाएंगे। शादी के लिए मूलांक 1, 4 और 6 सबसे अच्छे हैं। ये जोड़ी आपको समझेगी और जीवन में मिठास घोलेगी। मूलांक 2 की जोड़ी में प्यार गहरा और लंबा चलता है।

3/9

मूलांक 3 – गुरु की कृपा

मूलांक 3 वाले 2026 में क्रिएटिविटी और प्रसिद्धि पाएंगे। लकी नंबर 3, 6, 9 आपके लिए धन और ज्ञान लाएंगे। शादी के लिए मूलांक 3, 6 और 9 सबसे परफेक्ट हैं। ये जोड़ी आपको सपोर्ट करेगी और जीवन में रंग भरेगी। मूलांक 3 की जोड़ी में हमेशा खुशी और उत्साह रहता है।

4/9

मूलांक 4 – राहु का प्रभाव

मूलांक 4 वाले 2026 में मेहनत का फल पाएंगे। लकी नंबर 4, 5, 8 आपके लिए स्थिरता और धन लाएंगे। शादी के लिए मूलांक 1, 2 और 7 सबसे अच्छे हैं। ये जोड़ी आपको सपोर्ट करेगी और जीवन में बैलेंस लाएगी। मूलांक 4 की जोड़ी में विश्वास और मजबूती रहती है।

5/9

मूलांक 5 – बुध की कृपा

मूलांक 5 वाले 2026 में ट्रैवल और एडवेंचर पाएंगे। लकी नंबर 5, 1, 6 आपके लिए मौके और धन लाएंगे। शादी के लिए मूलांक 3, 5, 6 और 8 सबसे परफेक्ट हैं। ये जोड़ी आपको एक्साइटमेंट और सपोर्ट देगी। मूलांक 5 की जोड़ी में कभी बोरियत नहीं आती है।

6/9

मूलांक 6 – शुक्र का प्रभाव

मूलांक 6 वाले 2026 में लव और लग्जरी पाएंगे। लकी नंबर 6, 3, 9 आपके लिए सुख और धन लाएंगे। शादी के लिए मूलांक 3, 6 और 8 सबसे अच्छे हैं। ये जोड़ी आपको प्यार और लग्जरी देगी। मूलांक 6 की जोड़ी में हमेशा रोमांस और सुख रहता है।

7/9

मूलांक 7 – केतु का प्रभाव

मूलांक 7 वाले 2026 में आध्यात्म और ज्ञान पाएंगे। लकी नंबर 7, 2, 5 आपके लिए शांति और धन लाएंगे। शादी के लिए मूलांक 1 और 4 सबसे परफेक्ट हैं। ये जोड़ी आपको गहराई और समझ देगी। मूलांक 7 की जोड़ी में आत्मिक जुड़ाव रहता है।

8/9

मूलांक 8 – शनि की कृपा

मूलांक 8 वाले 2026 में मेहनत का बड़ा फल पाएंगे। लकी नंबर 8, 4, 5 आपके लिए शक्ति और धन लाएंगे। शादी के लिए मूलांक 1, 3, 5 और 6 सबसे अच्छे हैं। ये जोड़ी आपको सपोर्ट और ताकत देगी। मूलांक 8 की जोड़ी में मजबूती और समृद्धि रहती है।

9/9

मूलांक 9

मूलांक 9 वाले 2026 में दान और सेवा से प्रसिद्धि पाएंगे। लकी नंबर 9, 3, 6 आपके लिए सम्मान और धन लाएंगे। शादी के लिए मूलांक 3 (क्रिएटिव), 6 (रोमांटिक) और 9 (धार्मिक) सबसे परफेक्ट हैं। ये जोड़ी आपको ऊर्जा और प्रेम देगी। मूलांक 9 की जोड़ी में हमेशा सेवा और सुख रहता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

