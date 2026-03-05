नए Nothing Phone (4a) की ये 8 बातें हैं खास, डिजाइन देखते ही खरीदना चाहेंगे आप

Nothing Phone (4a) और Phone (4a) Pro के सबसे यूनीक फीचर्स

Nothing Phone (4a) और Phone (4a) Pro को कई नए और यूनीक फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है, जिनमें नया Glyph इंटरफेस, पेरिस्कोप कैमरा और बड़ी बैटरी शामिल है। इन फोन्स का डिजाइन बेहद खास है और कंपनी की ट्रांसपैरेंट डिजाइन लैंग्वेज से मेल खाता है। आइए आपको इन फीचर्स के बारे में बताते हैं।