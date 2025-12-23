PHOTOS: पटना में नितिन नवीन का भव्य रोड शो, बुलडोजर से बरसे फूल, बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के पटना एयरपोर्ट पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे।
पटना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद खुली बस में नितिन नवीन का रोड शो निकला। इस दौरान उनके साथ बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहे।
पटना में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत में बुलडोजर से फूल बरसाए गए। कई बुलडोजरों को लाइन में खड़ाकर पुष्पवर्षा की गई।
बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत घोड़ों से भी किया गया। भाजपा कार्यकर्ता घोड़ो पर सवार होकर रोड शो में शामिल हुए।
पटना में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत में बीजेपी महिला कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुंची। नए कार्यकारी अध्यक्ष के पोस्टर और बैनर लेकर उनका स्वागत किया
नितिन नवीन के स्वागत में पटना की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता उमड़े। इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष ने फूल बरसाकर उनका अभिनंदन किया।
पटना एयरपोर्ट से शुरू हुआ नितिन नवीन का रोड शो मिलर हाई स्कूल मैदान पर जाकर खत्म हुआ। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने उनका अभिवादन किया और शुभकामनाएं दीं।