फोटो
PHOTOS: पटना में नितिन नवीन का भव्य रोड शो, बुलडोजर से बरसे फूल, बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन मंगलवार को पहली बार पटना पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से लेकर मिलर हाई स्कूल मैदान तक हाथी-ऊंट, बुलडोजर, ढोल-नगाड़े के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया।

sandeepDec 23, 2025 04:41 pm IST
1/7

नितिन नवीन का संजय सरावगी ने किया स्वागत

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के पटना एयरपोर्ट पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे।

2/7

खुली बस में निकला रोड शो

पटना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद खुली बस में नितिन नवीन का रोड शो निकला। इस दौरान उनके साथ बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहे।

3/7

बुलडोजर से बरसाए फूल

पटना में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत में बुलडोजर से फूल बरसाए गए। कई बुलडोजरों को लाइन में खड़ाकर पुष्पवर्षा की गई।

4/7

रोड शो में घोड़ों से पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता

बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत घोड़ों से भी किया गया। भाजपा कार्यकर्ता घोड़ो पर सवार होकर रोड शो में शामिल हुए।

5/7

नितिन नवीन के स्वागत बैनर लेकर पहुंची महिला कार्यकर्ता

पटना में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत में बीजेपी महिला कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुंची। नए कार्यकारी अध्यक्ष के पोस्टर और बैनर लेकर उनका स्वागत किया

6/7

नितिन नवीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया

नितिन नवीन के स्वागत में पटना की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता उमड़े। इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष ने फूल बरसाकर उनका अभिनंदन किया।

7/7

बिहार बीजेपी नेताओं ने किया अभिनंदन

पटना एयरपोर्ट से शुरू हुआ नितिन नवीन का रोड शो मिलर हाई स्कूल मैदान पर जाकर खत्म हुआ। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने उनका अभिवादन किया और शुभकामनाएं दीं।

