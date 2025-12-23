PHOTOS: पटना में नितिन नवीन का भव्य रोड शो, बुलडोजर से बरसे फूल, बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम

नितिन नवीन का संजय सरावगी ने किया स्वागत

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के पटना एयरपोर्ट पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे।