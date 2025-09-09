गूगल पर गलती से भी सर्च मत करना ये 'सीक्रेट' चीजें, वरना सीधा पहुंच सकते हैं जेल

गूगल पर गलती से भी सर्च मत करना ये चीजें

किसी भी नई चीज के बारे में जानना हो तो यूजर्स फौरन गूगल करते हैं, हालांकि हर चीज के बारे में जानकारी जुटाना सुरक्षित नहीं होता। कई बार लोग अनजाने में या जानबूझकर ऐसी चीजों के बारे में सर्च करते हैं, जो अवैध होती हैं। भारत और चुनिंदा देशों में कड़े कानूनों के चलते कुछ चीजों के बारे में सर्च करने पर आपको जेल तक हो सकती है। आपको ये चुनिंदा चीजें कभी नहीं सर्च करनी चाहिए।