गूगल पर गलती से भी सर्च मत करना ये 'सीक्रेट' चीजें, वरना सीधा पहुंच सकते हैं जेल

किसी भी नई चीज के बारे में जानना हो तो यूजर्स फौरन गूगल करते हैं, हालांकि हर चीज के बारे में जानकारी जुटाना सुरक्षित नहीं होता। कई बार लोग अनजाने में या जानबूझकर ऐसी चीजों के बारे में सर्च करते हैं, जो अवैध होती हैं। भारत और चुनिंदा देशों में कड़े कानूनों के चलते कुछ चीजों के बारे में सर्च करने पर आपको जेल तक हो सकती है। आपको ये चुनिंदा चीजें कभी नहीं सर्च करनी चाहिए।
गूगल पर हथियारों से जुड़ी जानकारी, बम बनाने का प्रोसेस या फिर आतंकी संगठनों की गतिविधियों के बारे में सर्च करना आपको जेल पहुंचा सकता है। सुरक्षा एजेंसियां ऐसे चुनिंदा कीवर्ड्स पर नजर रखती हैं और संदिग्ध गतिविधियों की स्थिति में तुरंत जांच और कार्रवाई की जाती है।
दुनिया के सबसे बड़े अपराधों में से एक बच्चों से जुड़ी पॉर्नोग्राफी को माना जाता है। भारत में IT ऐक्ट और पॉक्सो लॉ के तहत इस तरह का कंटेंट सर्च करने, डाउनलोड करने या शेयर करने को गंभीर अपराध माना जाता है। आपको जेल भेजा जा सकता है।
ऑनलाइन ड्रग डील्स भी तेजी से बढ़ी हैं और आपको ऐसा करने से बचने को कहा जाता है। गूगल पर कोकोन, हेरोइन या फिर ऐसे किसी अवैध नशे को खरीदने, बेचने या बनाने से जुड़ी जानकारी सर्च करने पर आप नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ सकते हैं।
गूगल पर डार्क वेब के बारे में सर्च करना और इस बारे में ब्राउजिंग अवैध गतिविधियों में शामिल कर सकती है। डार्क वेब पर अवैध चीजों, जैसे- हथियार, ड्रग्स, हैकिंग टूल्स और चोरी किए गए डाटा की जानकारी उपलब्ध होती है और इनतक पहुंचने की कोशिश भी आपको अपराधी बना सकती है।
किसी भी सरकारी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म को हैक करने का तरीका या इस तरह की अवैध हैकिंग के बारे में सर्च करना ना सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि देशद्रोह की कैटेगरी में भी आता है। ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में जेल हो सकती है।
अडल्ट कंटेंट देखना वैसे तो पर्सनल चॉइस हो सकता है लेकिन चुनिंदा तरह की पॉर्नोग्राफी सर्च करने या फिर प्रतिबंधित कीवर्ड्स सर्च करने की स्थिति में आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। अवैध पॉर्नोग्राफी के बारे में सर्च करने की कोशिश ना करें।