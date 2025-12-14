रविवार को नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी गई ये फिल्में, आते ही नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है साउथ मूवी

द गर्लफ्रेंड

रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी फिल्म द गर्लफ्रेंड के लिए खबरों में बनी हुई हैं। इस फिल्म में उनकी परफॉरमेंस को इतना पसंद किया जा रहा है कि जाह्नवी कपूर ने ऑडियंस से ये फिल्म जरूर देखने की बात कही है। पिछले हफ्ते नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर थी और आज नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है।