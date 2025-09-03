Netflix Top 10 Movie Trending India Today September 3 South Crime to Drama to Hindi Romantic Film full list here नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं 10 फिल्में, लिस्ट में इस हिंदी रोमांटिक मूवी का भी नाम
नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं 10 फिल्में, लिस्ट में इस हिंदी रोमांटिक मूवी का भी नाम

नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में साउथ की एक्शन ड्रामा से लेकर बॉलीवुड की रोमांटिक ड्रामा फिल्मों के नाम शामिल हैं। 

Harshita PandeyWed, 3 Sep 2025 06:51 PM
नेटफ्लिक्स टॉप 10

नेटफ्लिक्स पर आज यानी 03 सितंबर को ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म मेट्रो इन दिनों भी शामिल है।

किंगडम

लिस्ट में पहले नंबर पर तेलुगु जासूसी एक्शन ड्रामा फिल्म किंगडम है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.6 है। फिल्म को गौतम तिन्ननुरी ने डायरेक्ट किया है।

मेट्रो इन दिनों

लिस्ट में दूसरे नंबर पर अनुराग बसु की रोमांटिक ड्रामा फिल्म मेट्रो इन दिनों है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7 है।

तेहरान

लिस्ट में तीसरे नंबर पर हिंदी जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म तेहरान है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है। फिल्म को अरुण गोपालन ने डायरेक्ट किया है।

कराटे किड: लीजेंड्स

लिस्ट में चौथे नंबर पर अमेरिकी मार्शल आर्ट ड्रामा फिल्म कराटे किड: लीजेंड्स है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.3 है।

मारीसन

लिस्ट में 5वें नंबर पर तमिल भाषा की ड्रामा थ्रिलर फिल्म मारीसन है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है।

मां

लिस्ट में छठे नंबर पर काजोल की हिंदी-भाषा की पौराणिक हॉरर फिल्म मां है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5 है।

लव अनटैंग्लड

लिस्ट में 7वें नंबर पर दक्षिण कोरियाई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लव अनटैंगल्ड है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है।

द थर्सडे मर्डर क्लब

लिस्ट में 8वें नंबर पर क्राइम कॉमेडी फिल्म द थर्सडे मर्डर क्लब है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.6 है।

फॉल फॉर मी

लिस्ट में 9वें नंबर पर जर्मन एरॉटिक थ्रिलर फिल्म फॉल फॉर मी है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.7 है।

अबीगैल

लिस्ट में 10वें नंबर पर मेरिकी वैम्पायर हॉरर कॉमेडी फिल्म अबीगैल है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है।

