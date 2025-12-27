बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में मुलघ मेडल पाने वाले 5 क्रिकेटर, एक ने तो 2 बार किया है इस पर कब्जा

कमिंस ने दो बार हासिल किया है ये मेडल

2023 और 2024 में पैट कमिंस ने मुलघ मेडल पर दो बार कब्जा किया। वे एकमात्र क्रिकेटर हैं, जिन्होंने दो बार इस मेडल को अपने गले में पहना है। 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में 10 विकेट कमिंस ने लिए थे। दोनों पारियों में 5-5 बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया। 2024 में इंडिया के खिलाफ दोनों पारियों में 40-40 से ज्यादा रन बनाए थे और दोनों पारियों में 3-3 विकेट निकाले थे।