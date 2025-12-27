बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में मुलघ मेडल पाने वाले 5 क्रिकेटर, एक ने तो 2 बार किया है इस पर कब्जा

बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच को जॉनी मुलघ मेडल दिया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2020 से हुई थी। पूर्व क्रिकेटर जॉनी मुलघ को सम्मान देने के उद्देश्य से ये शुरू हुआ था। अब तक 6 मेडल 5 खिलाड़ियों ने कब्जाए हैं। एक खिलाड़ी दो बार इस अवॉर्ड को अपने नाम कर चुका है। लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल है।
अजिंक्य रहाणे ने सबसे पहले जॉनी मुलघ मेडल अपने नाम किया था। उसी साल इसकी शुरुआत हुई थी। 2020 में अजिंक्य रहाणे ने एमसीजी में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में शतक जड़ा था। इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड के तौर पर मुलघ मेडल दिया गया था।
2022 में डेविड वॉर्नर ने एमसीजी में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में मुलघ मेडल जीता था। वॉर्नर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोहरा शतक जड़ा था और इस अवॉर्ड को जीतने वाले तीसरे क्रिकेटर बने थे।
2021 में स्कॉट बोलैंड ने इस अवॉर्ड को अपने नाम किया था। स्कॉट बोलैंड ने बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में 7 विकेट निकाले थे। पहली पारी में 1 और दूसरी पारी में उन्होंने इंग्लैंड के 6 बल्लेबाजों को आउट किया था। वे इस मेडल को जीतने वाले दूसरे क्रिकेटर थे।
2023 और 2024 में पैट कमिंस ने मुलघ मेडल पर दो बार कब्जा किया। वे एकमात्र क्रिकेटर हैं, जिन्होंने दो बार इस मेडल को अपने गले में पहना है। 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में 10 विकेट कमिंस ने लिए थे। दोनों पारियों में 5-5 बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया। 2024 में इंडिया के खिलाफ दोनों पारियों में 40-40 से ज्यादा रन बनाए थे और दोनों पारियों में 3-3 विकेट निकाले थे।
मुलघ मेडल को हासिल करने वाले पांचवें क्रिकेटर इंग्लैंड के जोश टंग बने हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में मात दी और प्लेयर ऑफ द मैच बने। जोश टंग ने पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 2 बल्लेबाजों को चलता किया था।