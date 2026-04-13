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पथराव, आगजनी और गुस्साई भीड़; एनसीआर में सैलरी पर कर्मचारियों के बवाल की तस्वीरें

नोएडा में सैलरी को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। अब एनसीआर के कई शहरों में बड़ी संख्या में भी कर्मी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहन फूंक डाले और पुलिस पर पथराव किया।

Gaurav KalaApr 13, 2026 12:03 pm IST
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नोएडा में कर्मचारियों ने बवाल किया

वेतन बढ़ोतरी सहित विभिन्न मांगों को लेकर गौतम बुद्ध नगर के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र में बीते चार दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों का आंदोलन सोमवार को अचानक उग्र हो गया और उन्होंने कई जगहों पर जाम लगाया और तोड़फोड़ की।

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एनसीआर के कई जगहों पर कर्मचारियों का प्रदर्शन

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि नोएडा के सेक्टर 63, सेक्टर 62, सेक्टर 15, फेस-दो औद्योगिक क्षेत्र, सूरजपुर, नॉलेज पार्क क्षेत्र, दादरी क्षेत्र और ईकोटेक- प्रथम के औद्योगिक क्षेत्र में सुबह से ही मजदूरों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।

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पुलिस से कर्मियों की नोंक-झोंक

अधिकारियों के मुताबिक, कई जगह पर श्रमिकों ने जाम लगाया और विभिन्न स्थानों पर उनकी पुलिस के साथ नोंक-झोंक भी हुई।

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पुलिस पर पथराव और कई गाड़ियां फूंकी

एक अधिकारी ने बताया कि कई जगहों पर श्रमिकों ने उग्र होकर पुलिस पर पथराव किया और कुछ कारों में आग लगाए जाने तथा कारखानों में तोड़फोड़ की भी खबर है जिसके बाद पुलिस को उन्हें तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा।

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पुलिस की गाड़ी पर हमला

अधिकारी ने बताया कि श्रमिकों ने एक पुलिस वाहन पर भी हमला किया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर भारी बल के साथ तैनात हैं, वहीं श्रमिक भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।

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कर्मचारियों की मांग क्या है

प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने अपनी कई अहम मांगें रखीं, जिनमें बोनस का भुगतान, साप्ताहिक अवकाश, ओवरटाइम का उचित भुगतान और समय पर वेतन शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति के गठन, शिकायत निवारण सेल की स्थापना और कर्मचारियों को नियमित रूप से सैलरी स्लिप उपलब्ध कराने की भी मांग की।

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प्रशासन ने शांति की अपील की

अपर पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि पुलिस हर स्थिति पर नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि श्रमिकों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की कुछ बातें यहां के उद्योगपतियों ने मान ली है और उनसे शांतिपूर्वक आंदोलन समाप्त करने की अपील की जा रही है।

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हिंसक प्रदर्शन से जाम से जूझ रहे लोग

जिलाधिकारी मेधा रूपम ने और पुलिस प्रशासन ने श्रमिकों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें तथा कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना लें। श्रमिकों के आंदोलन के चलते कई जगह पुलिस को वाहनों का मार्ग बदलना पड़ा और सुबह के समय दफ्तर जाते हुए लोग देर तक जाम से जूझते नजर आए।

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बाहरी तत्व भड़का रहे प्रदर्शन

एक औद्योगिक संगठन के पदाधिकारी ललित ठुकराल ने आरोप लगाया कि यह धरना प्रदर्शन प्रायोजित है और कुछ बाहरी तत्व श्रमिकों को भड़काकर यह धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं। उनके अनुसार श्रमिकों की ज्यादातर मांगे मान ली गई है, इसके बावजूद भी श्रमिक काम पर नहीं लौट रहे हैं।

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जिलाधिकारी की अपील

जिलाधिकारी रूपम ने कहा कि उद्योगपतियों और विभिन्न औद्योगिक संगठनों के नेताओं के साथ हुई बैठक में स्पष्ट किया गया कि शासन के दिशानिर्देश के अनुसार किसी भी श्रमिक को अनावश्यक रूप से सेवा से नहीं निकाला जाएगा।

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