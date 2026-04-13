पथराव, आगजनी और गुस्साई भीड़; एनसीआर में सैलरी पर कर्मचारियों के बवाल की तस्वीरें

कर्मचारियों की मांग क्या है

प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने अपनी कई अहम मांगें रखीं, जिनमें बोनस का भुगतान, साप्ताहिक अवकाश, ओवरटाइम का उचित भुगतान और समय पर वेतन शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति के गठन, शिकायत निवारण सेल की स्थापना और कर्मचारियों को नियमित रूप से सैलरी स्लिप उपलब्ध कराने की भी मांग की।