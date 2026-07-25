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धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा: जंतर-मंतर पर कुछ ऐसे मनाया गया जश्न, देखें तस्वीरें

कॉकरोच जनता पार्टी के 50 दिन से चल रहे प्रदर्शन के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने उनकी सभी तीन मांगे मान ली हैं। इसमें सबसे बड़ी डिमांड शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिसके जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर जश्न मनाया।

Shubham SharmaJul 25, 2026 07:45 pm IST
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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर जश्न

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक और प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर पर जमकर जश्न मनाया (PTI Photo)

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युवा और बुजुर्ग दोनों ने मनाया जश्न

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद युवा और बुजुर्गों ने जमकर जश्न मनाया।

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एक दूसरे को कंधे पर उठाया

जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद खबू जश्न मनाया। एक शख्स CJP के स्टेज के सामने हाथ में तिरंग झंडा लेकर लहराते हुए।

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कपड़े उतार कर जश्न

NEET पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर जश्न का आलम ऐसा था कि एक शख्स शर्ट उतार कर अपनी खुशी जाहिर करने लगा।

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हाथों में तिरंग लेकर जश्न

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हाथों में तिरंगा लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने मनाया जश्न

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दिल खोल कर प्रधान के इस्तीफे का स्वागत

नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर पर जश्न मनाया।

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अभिजीत दीपके ने लहराई संविधान की कॉपी

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रमुख अभिजीत दीपके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद समर्थकों के साथ जश्न मनाया। उन्होंने अपने हाथ में संविधान की कॉपी लहराई।

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जीत की खुशी में थिरकने लगे युवा

CJP के समर्थक जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक होने के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कई दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद उनके इस्तीफे का डांस करके जश्न मनाते हुए

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