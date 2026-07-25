धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा: जंतर-मंतर पर कुछ ऐसे मनाया गया जश्न, देखें तस्वीरें

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक और प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर पर जमकर जश्न मनाया (PTI Photo)
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद युवा और बुजुर्गों ने जमकर जश्न मनाया।
जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद खबू जश्न मनाया। एक शख्स CJP के स्टेज के सामने हाथ में तिरंग झंडा लेकर लहराते हुए।
NEET पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर जश्न का आलम ऐसा था कि एक शख्स शर्ट उतार कर अपनी खुशी जाहिर करने लगा।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हाथों में तिरंगा लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने मनाया जश्न
नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर पर जश्न मनाया।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रमुख अभिजीत दीपके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद समर्थकों के साथ जश्न मनाया। उन्होंने अपने हाथ में संविधान की कॉपी लहराई।
CJP के समर्थक जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक होने के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कई दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद उनके इस्तीफे का डांस करके जश्न मनाते हुए