धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा: जंतर-मंतर पर कुछ ऐसे मनाया गया जश्न, देखें तस्वीरें

जीत की खुशी में थिरकने लगे युवा

CJP के समर्थक जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक होने के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कई दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद उनके इस्तीफे का डांस करके जश्न मनाते हुए