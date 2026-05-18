किस्मत के धनी होते हैं इन तारीखों में जन्में लोग, जीते हैं राजा जैसा जीवन

मूलांक 9

किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है, जिसका प्रतिनिधित्व ऊर्जा और साहस के कारक मंगल देव करते हैं। इस मूलांक के लोग पैदाइशी साहसी और निडर होते हैं। किस्मत के धनी होने के साथ-साथ इनमें मेहनत करने का गजब का जज्बा होता है। ये लोग अपनी जिंदगी में आने वाली हर चुनौती को पार कर बड़ी संपत्ति और मान-सम्मान कमाते हैं। जमीन-जायदाद के मामले में ये बहुत लकी होते हैं और इनका जीवन सुख-सुविधाओं से भरा होता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।