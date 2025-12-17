₹20 हजार से कम में साल 2025 के बेस्ट स्मार्टफोन, Motorola और Realme सब लिस्ट में

मार्केट में बजट सेगमेंट में एक से बढ़कर एक डिवाइसेज मौजूद हैं और ऐसे में अपने लिए बेस्ट का चुनाव आसान नहीं रह जाता। हम साल 2025 के बेस्ट बजट डिवाइसेज की जानकारी लेकर आए हैं, जिससे आप बेस्ट चुन सकें। इन फोन्स की लिस्ट में Realme से लेकर Motorola तक सभी के फोन्स शामिल हैं।
छूट के बाद रियलमी फोन 15,999 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस फोन में 8MP सेल्फी कैमरा मिलता है और बैक पैनल पर 50MP मेन लेंस वाला प्राइमरी कैमरा सेटअप इसका हिस्सा है। फोन 6.72 इंच का हाई-रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले ऑफर करता है।
मोटोरोला फोन में 7000mAh क्षमता वाली बड़ी बैटरी दी गई है और Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर इसका हिस्सा है। फोन में 4K रिकॉर्डिंग मिलती है और 50MP Sony-LYT 600 सेंसर मेन कैमरा का हिस्सा है।
मोटोरोला फोन में कर्व्ड डिस्प्ले और 5500mAh क्षमता वाली बैटरी मिलती है। इसमें 50MP मेन कैमरा सेटअप और 32MP सेल्फी कैमरा दिया जाता है। यह फोन 16,815 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है।
नथिंग से जुड़े ब्रैंड का फोन 16,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इस फोन में 6.77 इंच का डिस्प्ले दिया गया है और बैक पैनल पर 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है।
रियलमी डिवाइस 6000mAh बैटरी के साथ आता है और इसमें 16MP सेल्फी कैमरा के साथ आता है। इसे 17,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकता है।