मजे-मजे! Motorola के 5G फोन्स पर ₹10 हजार की छूट, टॉप-5 डील्स एकसाथ

Flipkart पर बिग बिलियन डेल सेल अगले हफ्ते शुरू हो रही है और ग्राहकों को अलग-अलग ब्रैंड्स के डिवाइसेज पर बंपर डिस्काउंट का फायदा मिलेगा। हम Motorola डिवाइसेज पर मिल रहीं टॉप-5 डील्स की लिस्ट एकसाथ लेकर आए हैं।

Pranesh TiwariFri, 19 Sep 2025 07:24 PM
1/6

Motorola फोन्स पर टॉप-5 डील्स

टेक ब्रैंड Motorola के स्मार्टफोन्स पर Flipkart Big Billion Days Sale के दौरान बंपर छूट का फायदा ग्राहकों को मिलेगा। हम अलग-अलग सेगमेंट के डिवाइसेज पर मिल रही बेस्ट डील्स की जानकारी आपको यहां दे रहे हैं। आप अपने लिस्ट बेस्ट डिवाइस का चुनाव आसानी से कर सकते हैं।

2/6

Motorola Edge 60 Fusion

कर्व्ड डिस्प्ले वाला यह फोन सेल के दौरान यह फोन बैंक ऑफर के बाद 19,999 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर खरीदा जा सकेगा।

3/6

Motorola Edge 60 Pro

मोटोरोला के इस डिवाइस में पावरफुल 50MP कैमरा सेटअप दिया गया है और छूट के बाद यह फोन 24,999 रुपये में मिलने वाला है।

4/6

Moto G96

लिमिटेड पीरियड के लिए सेल में 144Hz कर्व्ड डिस्प्ले फोन 15 हजार रुपये से कम में मिलेगा। इसे 17,999 रुपये के बजाय 14,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

5/6

Moto G86 Power

पावरफुल बैटरी और फ्लैट डिस्प्ले फोन को सेल में 17,999 रुपये के बजाय 15,999 रुपये में खरीदने का मौका मिलने वाला है।

6/6

Motorola Razr 60

क्लैमशेल स्टाइल में फोल्ड होने वाले इस डिवाइस को 49,999 रुपये के बजाय सीधे 39,999 रुपये कीमत पर खरीदने का मौका बैंक ऑफर्स के साथ मिलेगा।

