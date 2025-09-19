मजे-मजे! Motorola के 5G फोन्स पर ₹10 हजार की छूट, टॉप-5 डील्स एकसाथ

टेक ब्रैंड Motorola के स्मार्टफोन्स पर Flipkart Big Billion Days Sale के दौरान बंपर छूट का फायदा ग्राहकों को मिलेगा। हम अलग-अलग सेगमेंट के डिवाइसेज पर मिल रही बेस्ट डील्स की जानकारी आपको यहां दे रहे हैं। आप अपने लिस्ट बेस्ट डिवाइस का चुनाव आसानी से कर सकते हैं।
कर्व्ड डिस्प्ले वाला यह फोन सेल के दौरान यह फोन बैंक ऑफर के बाद 19,999 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर खरीदा जा सकेगा।
मोटोरोला के इस डिवाइस में पावरफुल 50MP कैमरा सेटअप दिया गया है और छूट के बाद यह फोन 24,999 रुपये में मिलने वाला है।
लिमिटेड पीरियड के लिए सेल में 144Hz कर्व्ड डिस्प्ले फोन 15 हजार रुपये से कम में मिलेगा। इसे 17,999 रुपये के बजाय 14,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
पावरफुल बैटरी और फ्लैट डिस्प्ले फोन को सेल में 17,999 रुपये के बजाय 15,999 रुपये में खरीदने का मौका मिलने वाला है।
क्लैमशेल स्टाइल में फोल्ड होने वाले इस डिवाइस को 49,999 रुपये के बजाय सीधे 39,999 रुपये कीमत पर खरीदने का मौका बैंक ऑफर्स के साथ मिलेगा।