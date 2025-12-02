Moto का जलवा: ₹12,999 में 7000mAh बैटरी वाला 5G फोन, पहली सेल में मचेगी लूट

AI फीचर्स, कनेक्टिविटी ऑप्शन

इसमें AI-पावर्ड कैमरा फीचर्स का एक सेट भी है, जैसे शॉट ऑप्टिमाइजेशन, ऑटो स्माइल कैप्चर, मैजिक इरेजर, फोटो अनब्लर, रीइमेजिन ऑटो फ्रेम, पोर्ट्रेट ब्लर, पोर्ट्रेट लाइट, स्काई, कलर पॉप और सिनेमैटिक फोटोज। कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G LTE ब्लूटूथ 5.1, डुअल बैंड वाई-फाई, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS और BeiDou को सपोर्ट मिलता है। ऑनबोर्ड सेंसर की लिस्ट में एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एंबियंट लाइट सेंसर और ई-कंपास शामिल हैं। सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है।