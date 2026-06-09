हड्डी टूटने से लेकर जान जाने तक, WWE के रिंग में LIVE हुए थे ये भयानक हादसे

WWE के सबसे भयानक हादसे

WWE यानि 'वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट' देखने वालों को पता होता है कि ज्यादातर मैच स्क्रिप्टेड होते हैं। यानि रिंग में और रिंग के बाहर क्या होगा, इस बारे में हर छोटी से छोटी चीज पहले से तय होती है। लेकिन फिर भी यह खेल बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि कई बार यह खेल 'एंटरेटेनमेंट' की हद से कहीं आगे चला जाता है और खिलाड़ियों की जान जोखिम में पड़ जाती है। क्योंकि मैच के दौरान अगर अचानक हालात बिगड़ जाएं, तो ऑर्गनाइजर्स चलते मैच में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। ऐसे में हादसे भी होते हैं और उनका खामियाजा भी आयोजकों और पहलवानों को भुगतना पड़ता है। तो चलिए आज ऐसे ही कुछ किस्सों के बारे में जानते हैं।