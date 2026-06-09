हड्डी टूटने से लेकर जान जाने तक, WWE के रिंग में LIVE हुए थे ये भयानक हादसे

WWE यानि 'वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट' देखने वालों को पता होता है कि ज्यादातर मैच स्क्रिप्टेड होते हैं। यानि रिंग में और रिंग के बाहर क्या होगा, इस बारे में हर छोटी से छोटी चीज पहले से तय होती है। लेकिन फिर भी यह खेल बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि कई बार यह खेल 'एंटरेटेनमेंट' की हद से कहीं आगे चला जाता है और खिलाड़ियों की जान जोखिम में पड़ जाती है। क्योंकि मैच के दौरान अगर अचानक हालात बिगड़ जाएं, तो ऑर्गनाइजर्स चलते मैच में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। ऐसे में हादसे भी होते हैं और उनका खामियाजा भी आयोजकों और पहलवानों को भुगतना पड़ता है। तो चलिए आज ऐसे ही कुछ किस्सों के बारे में जानते हैं।
साल 1998 में द अंडरटेकर और मिक फोली के बीच 'किंग ऑफ द रिंग' मुकाबला हुआ था। इस दौरान अंडरटेकर ने मिक को 16 फीट ऊंचे केज पर से कंमेंट्री टेबल पर फेंक दिया था। मिक का एक दांत उनके नाक के रास्ते बाहर आ गया था और उनके अंदरूनी अंग चोटिल हो गए थे। वह बेहोश हो गए थे और ऑडियंस को नहीं पता था कि यह एक्शन पूरी तरह अनप्लान्ड था। इसे WWE के इतिहास के सबसे खतरनाक लाइव हादसों में गिना जाता है।
बात साल 2003 की है जब रेसलमेनिया XIX में ब्रॉक लेसनर और कर्ट एंगल के बीच मुकाबला चल रहा था। इस दौरान ब्रॉक रस्सी पर बाउंस करके पलटकर कर्ट एंगल पर कूदने की कोशिश कर रहे थे। यह मूव गलत हो गया और उनकी गर्दन टूटते-टूटते बची। हालांकि उन्हें दिमागी चोट आई थी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने मैच जारी रखा।
इसे WWE रिंग के सबसे दर्दनाक हादसों में गिना जाता है। हुआ यह था कि जब सिड विशियस रस्सी पर से कूदकर अपने विरोधी पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे तब उनका पैर मुड़ गया और उनके पैर की हड्डियां त्वचा को फाड़कर बाहर आ गईं। इस हादसे के बाद उनके पैर में 17 इंच की स्टील रॉड डालनी पड़ी और उनका करियर खत्म हो गया।
जब स्टेज पर और रिंग में पहलवानों की एंट्री होती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा नाटकीय बनाने के लिए ऑर्गनाइजर्स कई बार आग और धमाकों का इस्तेमाल करते हैं। बात एलिमिनेशन चैम्बर 2010 की है जब अंडरटेकर स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे और आतिशबाजी करने वाली मशीन में खराबी आ गई। अंडरटेकर आग के गोलों के बीच फंस गए थे, जिससे उनकी छाती और गर्दन पर बुरी तरह जल गई थी। बावजूद इसके अंडरटेकर ने मैच पूरा किया था।
यह घटना सर्वाइवर सीरीज 2002 की है जब एलिमिनेशन चैम्बर मैच में RVD ने केज के ऊपर से ट्रिपल-एच पर छलांग लगाई। गलत लैन्डिंग हुई और RVD का घुटना ट्रिपल एच की गर्दन पर जा लगा। ट्रिपल-एच की सांस की नली कुचल गई और उनका सांस लेना मुश्किल हो गया। वह छटपटाने लगे। तुरंत उन्हें मेडिकल मदद दी गई और वह कई दिन तक ICU में रहे थे।
यह घटना मंडे नाइट रॉ के एक मैच के दौरान हुई थी जब सेट रोलिन्स ने जॉन सिना के चेहरे पर रनिंग नी मूव किया। घुटना जॉन की नाक से टकराया और उनकी नाक की हड्डी टूट गई। स्टेज पर खून ही खून हो गया और लोगों को लगा कि यह बस एक एक्ट है। लेकिन जॉन ने उस हालत में भी मैच पूरा किया था।
साल 2015 में एक मैच के दौरान WWE रेसलर रे-मिस्टेरियो ने पेरो अगुआयो जूनियर को अपने सिग्नेचर मूव '619' के लिए रस्सी पर धकेला। रस्सी पर गिरने के झटके के कारण पेरो की गर्दन की हड्डी टूट गई और रिंग के अंदर ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। मैच खत्म होने के बाद जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तो वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।