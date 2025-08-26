बिग बॉस के इतिहास के सबसे हिट सीजन ये रहे, कोई नहीं तोड़ पाया इस सीजन की TRP का रिकॉर्ड

बिग बॉस सीजन 11

बिग बॉस 11 में हिना खान और शिल्पा शिंदे के बीच आखिरी मुकाबला हुआ था। शिल्पा विनर रही थीं और ये सीजन जबरदस्त हिट। इस सीजन को अवेरेज 6.99 की रेटिंग मिली थी।