साल 2025 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए ये ऐप्स, Apple ने कर दिया खुलासा

साल 2025 में सबसे ज्यादा डाउनलोड की गईं आईफोन ऐप्स

साल 2025 खत्म होने को है और इस साल आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित ऐप्स का जादू सिर चढ़कर बोला। टेक ब्रैंड Apple की ओर से इस साल की टॉप-10 ऐप्स की लिस्ट शेयर की गई है और बताया गया है कि आईफोन यूजर्स ने कौन-कौन से ऐप्स सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किए हैं। आइए देखें कि टॉप-10 ऐप्स में से आपके फोन में कौन-कौन से ऐप्स मौजूद हैं।