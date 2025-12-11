साल 2025 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए ये ऐप्स, Apple ने कर दिया खुलासा

साल 2025 खत्म होने को है और इस साल आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित ऐप्स का जादू सिर चढ़कर बोला। टेक ब्रैंड Apple की ओर से इस साल की टॉप-10 ऐप्स की लिस्ट शेयर की गई है और बताया गया है कि आईफोन यूजर्स ने कौन-कौन से ऐप्स सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किए हैं। आइए देखें कि टॉप-10 ऐप्स में से आपके फोन में कौन-कौन से ऐप्स मौजूद हैं।
OpenAI का आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट टूल इस साल सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया है और नंबर-1 पोजीशन पर रहा है।
मेटा फैमिली का माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Threads इस साल खूब डाउनलोड किया गया। इसने लिस्ट में सेकेंड पोजीशन पर जगह बनाई है।
आईफोन यूजर्स ने दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन Google का ऐप भी जमकर डाउनलोड किया है और यह भी टॉप-3 में से एक है।
भले ही भारत में शॉर्ट वीडियो ऐप बैन कर दिया गया है हो लेकिन ग्लोबली यह सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए ऐप्स में से एक बना है।
दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp भी सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए ऐप्स में शामिल है।
युवाओं का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहे जा रहे Instagram को भी खूब पसंद किया जा रहा है और यह भी खूब डाउनलोड किया गया है।
गूगल का वीडियो शेयरिंग और स्ट्रीमिंग ऐप फ्री होने के चलते खूब डाउनलोड और यूज किया जाता है। यह भी टॉप-10 ऐप्स में शामिल रहा है।
गूगल मैप्स दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नेविगेशन ऐप है और आईफोन यूजर्स ने भी इसे खूब इस्तेमाल किया।
गूगल की ईमेल सेवा Gmail का ऐप भी आईफोन में बाय-डिफॉल्ट ना मिलने के चलते खूब इंस्टॉल किया जाता है। यह भी टॉप-10 लिस्ट का हिस्सा है।
गूगल का AI टूल Gemini खूब इस्तेमाल हो रहा है और इसमें इमेज जेनरेशन जैसे एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं। यह भी टॉप-10 ऐप्स की लिस्ट का हिस्सा है।