Moon Stone: रात भर करवटें बदलते हैं आप? बजट फ्रेंडली मून स्टोन देगा 4 फायदे, चंद्रमा से है खास कनेक्शन

बजट फ्रेंडली है मून स्टोन

रत्न शास्त्र के अनुसार मून स्टोन काफी बजट फ्रेंडली होता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला मून स्टोन आपको 5 से 6 हजार के अंदर ही मिल जाएगा। वहीं रत्नी के हिसाब से लेंगे तो इसकी कीमत कम होगी। बस खरीदते वक्त इसकी क्वालिटी की जांच जरूर करवा लें। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।