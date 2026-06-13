Moon Stone: रात भर करवटें बदलते हैं आप? बजट फ्रेंडली मून स्टोन देगा 4 फायदे, चंद्रमा से है खास कनेक्शन

क्या आप रात में नींद ना आने की वजह से परेशान हैं? इस वजह से बैचेनी और चिड़चिड़ापन महसूस होता है? तो मूनस्टोन आपकी दिक्कत को दूर कर सकता है। रत्न शास्त्र के अनुसार मूनस्टोन को चंद्रमा से जुड़ा रत्म माना जाता है। मान्यता है कि इसे धारण करने या पास रखने से शांति मिलती है। साथ ही कई और फायदे भी होते हैं।
रत्न शास्त्र के अनुसार मून स्टोन नींद के लिए भी अच्छा साबित होता है। जिन लोगों को नींद आने में दिक्कत होती हैं वो इस स्टोन को पास में रखकर सोते हैं। आप इसे स्टोन के रूप में अपने पास रख सकते हैं या फिर लॉकेट-रिंग के रूप में पहन सकते हैं।
मूनस्टोन की सबसे खास बात ये है कि ये भावनाओं का अच्छे से संतुलित करता है। इसकी मदद से तनाव और ओवरथिंकिंग काफी हद तक कम की जा सकती है। मूनस्टोन को पास रखेंगे तो मन शांत रहेगा।
मान्यता है कि मूनस्टोन गुस्से को भी कंट्रोल करता है। जिन लोगों को हर छोटी-छोटी बात पर गुस्सा आता है उन्हें मूनस्टोन जरूर पास रखना चाहिए। इससे काफी लाभ मिलता है।
रत्नशास्त्र के अनुसार मूनस्टोन के अंदर इतनी पावर होती है बैचेनी अपने आप कम होने लगती हैं। दरअसल नींद का संबंध चंद्रमा से होता है और इसके कमजोर होने से कई नुकसान होते हैं और नींद कम आने जैसी दिक्कतें भी होती हैं। इस वजह से बैचेनी बढ़ने लगती है। इस चीज में मूनस्टोन काफी मददगार साबित होता है।
अगर आप मूनस्टोन को रिंग या फिर लॉकेट में पहनने वाले हैं तो सबसे पहले जान लें कि इसे चांदी में जड़वाया जाता है। इसकी रिंग या फिर लॉकेट को सोमवार के दिन से पहनना शुरू करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा।
रत्न शास्त्र के अनुसार मून स्टोन काफी बजट फ्रेंडली होता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला मून स्टोन आपको 5 से 6 हजार के अंदर ही मिल जाएगा। वहीं रत्नी के हिसाब से लेंगे तो इसकी कीमत कम होगी। बस खरीदते वक्त इसकी क्वालिटी की जांच जरूर करवा लें। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।