रानी मुखर्जी की दुनियाभर में 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, 8वें पर है मर्दानी 2

वीर जारा

लिस्ट में चौथे नंबर पर साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म वीर जारा है। फिल्म ने दुनियाभर में 97.64 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी और मनोज बाजपेयी जैसे कलाकार नजर आए थे।