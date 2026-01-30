Hindustan Hindi News
रानी मुखर्जी की दुनियाभर में 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, 8वें पर है मर्दानी 2

रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करेगी अभी इसके लिए इंतजार करना होगा। इस इंतजार के बीच हम आपको रानी मुखर्जी की दुनियाभर में 10 सबसे कमाई करने वाली फिल्मों के नाम बता रहे हैं। 

Harshita PandeyJan 30, 2026 06:33 pm IST
1/11

रानी मुखर्जी की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म की रिलीज से पहले हम आपको रानी मुखर्जी की दुनियाभर में 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के नाम बता रहे हैं।

2/11

तलाश

लिस्ट में सबसे पहले 2012 में रिलीज हुई आमिर खान और रानी मुखर्जी की फिल्म तलाश है। boxofficeindia.com के मुताबिक, फिल्म ने दुनियाभर में 172.97 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।

3/11

कभी अलविदा न कहना

लिस्ट में दूसरे नंबर पर शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की फिल्म कभी अलविदा न कहना है। फिल्म साल 2006 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने दुनियाभर में 111.92 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।

4/11

कुछ कुछ होता है

लिस्ट में तीसरे नंबर पर 1998 में आई फिल्म कुछ कुछ होता है है। फिल्म ने दुनियाभर में 106.73 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।

5/11

वीर जारा

लिस्ट में चौथे नंबर पर साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म वीर जारा है। फिल्म ने दुनियाभर में 97.64 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी और मनोज बाजपेयी जैसे कलाकार नजर आए थे।

6/11

हिचकी

लिस्ट में 5वें नंबर पर साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म हिचकी है। फिल्म ने दुनियाभर में 76.99 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।

7/11

ता रा रम पम

लिस्ट में छठे नंबर पर रानी मुखर्जी और सैफ अली खान की फिल्म ता रा रम पम है। फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई थी। दुनियाभर में फिल्म ने 69.14 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।

8/11

बंटी और बबली

लिस्ट में 7वें नंबर पर रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन की फिल्म बंटी और बबली है। फिल्म ने दुनियाभर में 63.74 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। फिल्म साल 2005 में रिलीज हुई थी।

9/11

मर्दानी 2

लिस्ट में 8वें नंबर पर साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म मर्दानी 2 है। फिल्म ने दुनियाभर में 63.73 करोड़ की कमाई की थी।

10/11

मर्दानी

लिस्ट में 9वें नंबर पर साल 2014 में आई फिल्म मर्दानी है। फिल्म ने दुनियाभर में 56.71 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।

11/11

मंगल पांडे: द राइजिंग

लिस्ट में 10वें नंबर पर साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म मंगल पांडे: द राइजिंग है। फिल्म ने दुनियाभर में 52.57 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।

