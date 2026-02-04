Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोवकील के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी और खूब दीं दलीलें; देखें तस्वीरें

वकील के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी और खूब दीं दलीलें; देखें तस्वीरें

पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर दलीलें पेश कीं। इस दौरान, उन्होंने चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा और कई तरह के तर्क दिए। कोर्ट ने चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए कहा है।

Madan TiwariFeb 04, 2026 05:09 pm IST
1/8

सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा करवाए गए स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के मुद्दे पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं। इस दौरान वह वकील की तरह नजर आते हुए अपनी दलीलें खुद रखीं।

2/8

वकील बनकर पहुंची थीं ममता

एसआईआर के मुद्दे पर ममता की ओर से बोलने वालों में कई और वकील भी थे। जैसे श्याम दीवान, कपिल सिब्बल आदि, लेकिन उनके अलावा ममता ने भी खुद अपना पक्ष रखा।

3/8

चुनाव आयोग को बताया वॉट्सऐप कमीशन

ममता ने इलेक्शन कमीशन पर तीखा वार करते हुए उसे वॉट्सऐप कमीशन तक करार दिया और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग इलेक्शन से पहले जानबूझकर पश्चिम बंगाल को निशाना बना रहा है।

4/8

'बंगाल को निशाना बनाया जा रहा'

बनर्जी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है और पूछा कि असम में यही मापदंड क्यों नहीं अपनाया जा रहा है। बनर्जी ने कहा कि वे पश्चिम बंगाल को निशाना बनाकर वहां के लोगों के अधिकारों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं।

5/8

सीजेआई सूर्यकांत की बेंच के सामने हुई सुनवाई

सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने उनकी याचिका पर निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी कर नौ फरवरी तक जवाब मांगा है।

6/8

'हमें न्याय नहीं मिल रहा'

उन्होंने कहा, ''हमें कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। मैंने निर्वाचन आयोग को छह पत्र लिखे हैं।'' सुनवाई के अंतिम चरण में, बनर्जी ने बहस करने का अवसर देने के लिए पीठ के प्रति आभार व्यक्त किया और उनसे लोकतंत्र की रक्षा का आग्रह किया। मुख्यमंत्री बनर्जी ने राज्य में एसआईआर को चुनौती दी है।

7/8

बनर्जी की ओर से वकील दीवान भी हुए पेश

बनर्जी की ओर से पेश हुए दीवान ने बड़ी संख्या में 'अनमैप्ड' मतदाताओं का हवाला दिया और कहा कि सुधारात्मक उपायों के लिए अब शायद ही समय बचा है क्योंकि यह प्रक्रिया 14 फरवरी को समाप्त होने वाली है।

8/8

आधार कार्ड को स्वीकार नहीं कर रहा है EC

बनर्जी ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग आधार कार्ड को स्वीकार नहीं कर रहा है और मतदाता सूची संशोधन के लिए मतदाताओं से अन्य दस्तावेज मांग रहा है। उन्होंने दावा किया कि जारी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा कई जीवित व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया है।

Mamata Banerjee