वकील के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी और खूब दीं दलीलें; देखें तस्वीरें

पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा करवाए गए स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के मुद्दे पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं। इस दौरान वह वकील की तरह नजर आते हुए अपनी दलीलें खुद रखीं।
एसआईआर के मुद्दे पर ममता की ओर से बोलने वालों में कई और वकील भी थे। जैसे श्याम दीवान, कपिल सिब्बल आदि, लेकिन उनके अलावा ममता ने भी खुद अपना पक्ष रखा।
ममता ने इलेक्शन कमीशन पर तीखा वार करते हुए उसे वॉट्सऐप कमीशन तक करार दिया और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग इलेक्शन से पहले जानबूझकर पश्चिम बंगाल को निशाना बना रहा है।
बनर्जी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है और पूछा कि असम में यही मापदंड क्यों नहीं अपनाया जा रहा है। बनर्जी ने कहा कि वे पश्चिम बंगाल को निशाना बनाकर वहां के लोगों के अधिकारों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं।
सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने उनकी याचिका पर निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी कर नौ फरवरी तक जवाब मांगा है।
उन्होंने कहा, ''हमें कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। मैंने निर्वाचन आयोग को छह पत्र लिखे हैं।'' सुनवाई के अंतिम चरण में, बनर्जी ने बहस करने का अवसर देने के लिए पीठ के प्रति आभार व्यक्त किया और उनसे लोकतंत्र की रक्षा का आग्रह किया। मुख्यमंत्री बनर्जी ने राज्य में एसआईआर को चुनौती दी है।
बनर्जी की ओर से पेश हुए दीवान ने बड़ी संख्या में 'अनमैप्ड' मतदाताओं का हवाला दिया और कहा कि सुधारात्मक उपायों के लिए अब शायद ही समय बचा है क्योंकि यह प्रक्रिया 14 फरवरी को समाप्त होने वाली है।
बनर्जी ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग आधार कार्ड को स्वीकार नहीं कर रहा है और मतदाता सूची संशोधन के लिए मतदाताओं से अन्य दस्तावेज मांग रहा है। उन्होंने दावा किया कि जारी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा कई जीवित व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया है।