वकील के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी और खूब दीं दलीलें; देखें तस्वीरें

'हमें न्याय नहीं मिल रहा'

उन्होंने कहा, ''हमें कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। मैंने निर्वाचन आयोग को छह पत्र लिखे हैं।'' सुनवाई के अंतिम चरण में, बनर्जी ने बहस करने का अवसर देने के लिए पीठ के प्रति आभार व्यक्त किया और उनसे लोकतंत्र की रक्षा का आग्रह किया। मुख्यमंत्री बनर्जी ने राज्य में एसआईआर को चुनौती दी है।