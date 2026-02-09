महाशिवरात्रि पर शिव जी की कृपा पाने के लिए लगाएं इन चीजों का भोग, जानिए उनकी प्रिय चीजें

Hindustan Hindi News
हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। मान्यता है कि विधि-विधान से पूजा और प्रिय भोग लगाने से महादेव अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। आज जानिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के प्रिय भोग और उनके महत्व।

Navaneet RathaurFeb 09, 2026 02:49 pm IST
सफेद खीर

सफेद रंग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। महाशिवरात्रि पर साबूदाना की खीर या मखाने की खीर बनाकर भोग लगाएं। इसे चावल की खीर की तरह ही तैयार किया जा सकता है, जिसमें दूध, चीनी और इलायची डालें। सफेद खीर से महादेव की शीतलता बनी रहती है और भक्त को शांति व मनोकामना पूर्ति का वरदान मिलता है। यह भोग सबसे पहले चढ़ाना शुभ माना जाता है।

ठंडाई

समुद्र मंथन में निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने कंठ में धारण किया था, जिससे शरीर में जलन हुई। देवताओं ने ठंडी चीजें खिलाकर उन्हें शीतल किया। महाशिवरात्रि पर ठंडाई का भोग लगाना अत्यंत प्रिय है। इसमें दूध, बादाम, काजू, मगज, केसर, चीनी और भांग डालकर बनाएं। ठंडाई से महादेव की शीतलता बनी रहती है और भक्त को शांति मिलती है।

शुद्ध घी से बना हलवा

महाशिवरात्रि पर शुद्ध घी से तैयार सूजी का हलवा या आटे का हलवा बनाकर भोग लगाएं। हलवा में इलायची, केसर और काजू डालें। यह भोग सरल लेकिन बहुत प्रिय है। वास्तु और पुराणों के अनुसार, हलवे का भोग लगाने से घर में सुख-समृद्धि आती है और भक्त के सभी कष्ट दूर होते हैं।

खोया बर्फी

भगवान शिव को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है। महाशिवरात्रि पर खोया से बनी बर्फी बनाकर भोग लगाएं। इसे पिस्ता, बादाम या केसर से सजाएं। बर्फी का भोग लगाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सौभाग्य बढ़ता है। यह भोग बहुत ही शुद्ध और सात्विक होता है।

पंचामृत

दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिलाकर तैयार पंचामृत अमृत के समान पवित्र होता है। महाशिवरात्रि पर पंचामृत का भोग लगाना अत्यंत शुभ है। यह भोग सभी देवताओं को प्रिय है और भक्तों के पापों का नाश करता है। पंचामृत चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख-शांति आती है।

भांग से बनी चीजें

भगवान शिव को भांग, धतूरा और बेलपत्र अत्यंत प्रिय हैं। महाशिवरात्रि पर भांग से बनी ठंडाई या भांग की पेड़े बनाकर भोग लगाएं। भांग का भोग लगाने से महादेव अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। भांग का सेवन सात्विक भाव से करना चाहिए।

महाशिवरात्रि पर इन भोगों से भोलेनाथ की कृपा पाएं

महाशिवरात्रि पर खीर, ठंडाई, हलवा, खोया बर्फी, पंचामृत और भांग से बनी चीजों का भोग लगाने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन विधि-विधान से पूजा करें, बेलपत्र, धतूरा और जल चढ़ाएं। इन भोगों से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख-शांति आती है।

डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

