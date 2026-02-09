महाशिवरात्रि पर शिव जी की कृपा पाने के लिए लगाएं इन चीजों का भोग, जानिए उनकी प्रिय चीजें

सफेद खीर

सफेद रंग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। महाशिवरात्रि पर साबूदाना की खीर या मखाने की खीर बनाकर भोग लगाएं। इसे चावल की खीर की तरह ही तैयार किया जा सकता है, जिसमें दूध, चीनी और इलायची डालें। सफेद खीर से महादेव की शीतलता बनी रहती है और भक्त को शांति व मनोकामना पूर्ति का वरदान मिलता है। यह भोग सबसे पहले चढ़ाना शुभ माना जाता है।