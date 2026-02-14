Mahashivratri 2026: इन प्यार भरे मैसेज और फोटो से अपने प्रियजनों को दें महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं

महाशिवरात्रि पर चार प्रहर की पूजा, रुद्राभिषेक और भजन-कीर्तन से भक्त महादेव की कृपा प्राप्त करते हैं। आज के डिजिटल युग में शुभकामनाएं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या मैसेज के जरिए भेजना आम हो गया है। प्यार भरे मैसेज और सुंदर फोटो से अपनों को महाशिवरात्रि की बधाई देना और भी खास बन जाता है। यहां 7 प्यार भरे मैसेज दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप अपने प्रियजनों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भेजें।
विश्व का कण-कण शिव मय हो, अब हर शक्ति का अवतार उठे, जल थल और अम्बर से फिर, बम-बम भोले की जय जयकार उठे! हर हर महादेव! ॐ नमः शिवाय
शिव की बनी रहे आप पर छाया, पलट दे जो आपकी किस्मत की काया, मिले आपको वो सब अपनी जिंदगी में, जो कभी किसी ने भी न पाया। ॐ नमः शिवाय! महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
पी के भांग जमा लो रंग, जिन्दगी बीते खुशियों के संग। लेकर नाम शिव भोले का, दिल में भर लो शिवरात्रि की उमंग। महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई!
ना पूछो मुझसे मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूं! भस्म से होता जिनका श्रृंगार, मैं उस शिव शंकर का पुजारी हूं! महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
शिव की भक्ति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुकून मिलता है! जो भी लेता है दिल से भोले का नाम, उसे भोले का आशीर्वाद जरूर मिलता है! महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
ॐ में ही आस्था, ॐ में ही विश्वास, ॐ में ही शक्ति, ॐ में ही सारा संसार, ॐ से ही होती हैं अच्छे दिन की शुरुआत, जय शिव शंकर! महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!