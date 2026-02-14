Mahashivratri 2026: इन प्यार भरे मैसेज और फोटो से अपने प्रियजनों को दें महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं

महाशिवरात्रि पर चार प्रहर की पूजा, रुद्राभिषेक और भजन-कीर्तन से भक्त महादेव की कृपा प्राप्त करते हैं। आज के डिजिटल युग में शुभकामनाएं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या मैसेज के जरिए भेजना आम हो गया है। प्यार भरे मैसेज और सुंदर फोटो से अपनों को महाशिवरात्रि की बधाई देना और भी खास बन जाता है। यहां 7 प्यार भरे मैसेज दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप अपने प्रियजनों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भेजें।